防疫期、換季重保養！　捷運站教你「內外保養」祕訣

▲防疫期間加上換季到來，捷運站廣告告訴你有效保養的祕訣。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者陳珊珊／採訪報導

防疫期間加上換季到來，許多人開始注重體內外保養，但該怎麼做呢？只要搭捷運時抬頭看看廣告看板，就能輕鬆得到許多保養撇步！忙了一天回到家，記得要先洗淨雙手，害怕看不見的粉塵，讓家裡也鬧空污嗎？在外戴好口罩，回到家就交給格威空氣清淨機。

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▲格威的廣告成功吸引民眾目光。（圖／記者姜國輝攝）

想內外都美麗的話，每天補充水分很重要，讓格威給你與最愛的家人一杯純淨好水。如果想要擁有淨白透亮的皮膚，霓淨思讓你自信滿滿，散發女神光芒，或是跟著女神巴鈺學習保養祕訣。

▲搭捷運時抬頭看廣告看板，跟著女神巴鈺學習保養祕訣。（圖／記者姜國輝攝）

俏樂斯行銷團隊Mimi表示，「俏樂斯全系列的商品都選用沖繩最優質的天然素材，對身心靈的養護有一定效果，我們也發現在這段期間，許多戴口罩的民眾都有口氣問題的困擾，所以我們推薦特亮氏美齒凝露，它可以保持清新果香，同時還能讓你的牙齒色階提亮」。

▲▼穿上NAUTICA（上圖）或是Jeep（下圖），讓你輕鬆成為場上焦點。（圖／記者姜國輝攝）

最好的時光就是穿上最舒適的衣服，換季也別忘了要正確穿搭，讓整天擁有好心情，挑選帥氣的NAUTICA海軍藍裝扮，包準你成為場上最矚目的焦點，或是跟著帥氣歐巴河正宇的Jeep穿搭準沒錯。新季節到來，趕緊幫你的衣櫃增添更多風格新衣吧！

▲宅在家玩《校花的貼身高手-女神聯盟》一點也不無聊。（圖／記者姜國輝攝）

假日不出門，宅在家也能完成生活大小事，各大精選品牌推出優惠折扣，防疫期間不用出門人擠人，只要拿出手機，就能一指搞定所有事。另外多樣遊戲供你選擇，宅在家一整天也不無聊，在《校花的貼身高手-女神聯盟》，體驗融合少女養成與強策略性的動作卡牌手遊，或是體驗在秩序崩壞的末日世界中，人類該如何利用生存資源來保護自己。

▲民眾走在捷運站內，也能得到房市資訊。（圖／記者姜國輝攝）

搭捷運還能順便研究新房市，賓陽悅容莊擁有多項多功能設施與法式私人會館，高品質的休閒住宅獲得買房客青睞。入住香榭京宴，輕鬆擁有新埔、江翠雙精采生活圈，或是入住波爾多2樂菲莊園，讓最美河景當你的鄰居。在捷運月台層或是捷運車廂內，都能發現房市小驚喜，不論你是想買房自住或是投資，搭趟捷運環狀線，將所有新房市資訊一把抓，輕鬆掌握趨勢、投資未來。

▲在捷運月台等車，只要抬起頭就可以得到房市資訊。（圖／記者姜國輝攝）

另外現在只要拿著icash2.0搭捷運，當月搭乘累積滿35次，icash2.0就請你喝咖啡。在捷運站得新知，還能享有好康回饋，現在起不再當低頭族，趕快抬起頭來場心靈與視覺的雙重饗宴！