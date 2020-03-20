捷運上裝睡！他頭靠鄰座肩膀　路人冷笑閃開慘摔...網笑：男女待遇差很大

實習記者賴韻如／綜合報導

不少人都有搭乘大眾交通工具時不小心睡死的經驗！日前馬來西亞YouTuber「BennyTuong」和妹妹在捷運上做一個實測，2人輪流在車上假睡然後靠向鄰座人的肩膀，沒想到被靠的乘客反應都出乎意料，讓不少網友看完忍不住大嘆：男女待遇真的差很大！

從影片中可以看到，BennyTuong一開始漸漸靠在一名紅衣男身上，該男則是善意移動身體來喚醒BennyTuong，過5分鐘後BennyTuong再次進攻，沒想到紅衣男直接尷尬地冷笑閃開，害BennyTuong整個人慘摔落地。隨後則是換妹妹上場，但路人除了驚嚇以外各個都相當冷靜。

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▲▼路人對於男女反應差很大。（圖／翻攝自YouTube／Benny Tuong）



BennyTuong再次上場後，先是躺在一個白衣男肩上，沒想到對方反應超大，一個MOVE直接站起來，換位置坐到對面，害得他差點再度跌地；接著最後一個路人更是讓網友出乎意料，因為BennyTuong到剛好躺到一個真正有睡意的路人，該名男子先是斜眼瞄了一下，隨後兩人便互相倚靠著入睡，畫面相當溫馨，讓人不禁笑了出來。

▲BennyTuong 和陌生人一路睡到下站。（圖／翻攝自YouTube／Benny Tuong）



這段實測影片曝光後不少網友紛紛回應，「一起入睡是什麼神展開」、「真有人情味！」另外，對於對象若是自己會怎麼做，大家則說「我會叫他起來，除非是正妹」、「我不會叫醒他耶，除非我到站了」、「如果是女的我一定我會靠回去！」、「男女待遇真的差很大」、「美女的話儘管來，我的肩膀隨你靠」。