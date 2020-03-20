南投中寮鄉和興等3村4條道路破損　縣長林明溱實勘決定翻新

▲▼南投縣長林明溱到中寮勘查破損待修農路。（圖／南投縣政府提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣中寮鄉和興村頂仙洞巷及支線農路，崁頂村挑米產業道路及廣福村柑仔坑道路，是當地重要村鄰連繫及農產外運交通要道。這幾條道路年久失修破損坑洞，甚有路基淘空嚴重危險。南投縣長林明溱接獲陳情20日實地會勘，逐一確認改善必要後，當場敲定將以合計約300多萬元經費，加速發包施作。

林明溱縣長在縣議員簡賜勝、唐曉棻、鄉長廖宜賢，立委馬文君服務處祕書李雅雯等人陪同下會勘，廣福村長洪長湖、鄉代邱寶林等地方民眾，都到場反映困擾與難題。

林明溱縣長指出，實地履勘和興村頂仙洞巷及支線農路發現，陡斜的路面坑坑洞洞，而且表面碎石剝落龜裂嚴重，不要說年邁農友騎機車險象環生，即使開車也很顛簸極易打滑。這次縣府將改善3公尺寬的頂仙洞巷500公尺長，以及2.5公尺寬200公尺長的頂仙洞支線農路，估計要花費115萬元。

林縣長說，至於崁頂村挑米產業道路則有多處路面下陷、路基淘空及邊溝破損的狀況，經工務處技士測設，需改善750公尺長、3.5公尺寬路面，經費也在縣議員唐曉棻配合款支援下，將一次撥足144萬多元施設。

此外，廣福村柑仔坑產道路則有長約30公尺的護欄，是居民以廢鐵架簡單搭設，而路基則有5處淘空深度逾20公分。林縣長說，縣府將動支約90萬元，施設30公尺長的紐澤西護欄，並施設、修復擋土牆，徹底加以翻修牢固基礎，確保這條道路的車輛及人行安全。

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