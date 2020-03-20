羅明才要蘇貞昌「1人發1萬」紓困：缺錢來找我！





▲立委羅明才。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委羅明才20日質詢時提到，政府應該發錢給人民替產業紓困，「一人一萬好不好！」、「起碼八千」，還稱蘇貞昌如果缺錢的話，「你來找我！」

面對新冠肺炎疫情持續升溫，外界關注產業振興及紓困議題。羅明才質詢時問蘇貞昌，「給需要的民眾多一點幫忙，一個人給一萬塊好不好？」蘇貞昌回應，「委員，上次馬政府一次舉債8百多億，每個人3600元，王永慶也是拿3600元，效果有限。」

羅明才稱，「大家領的很開心啊！」蘇貞昌表示，政府做這種事是最簡單的，政府舉債、花錢讓大家各個有分，不用花頭腦通通有，但效果有限，現在蔡政府做法是，一開始就有蔡總統領導國安團隊，用盡各種方法，希望讓各行各業雨露均霑，讓效果更大，希望做的比以前好。

羅明才說當然要做的比較好，不然就被淘汰掉了，「沒有一萬，起碼一個發八千！」面對羅明才「殺價」，蘇貞昌無奈回，「這不是數目問題，是態度的問題。」羅明才再強調，重點是錢要讓人民趕快拿到。

羅明才向蘇貞昌喊話，「一萬、八千你決定，因為中華民國很有錢，四年稅收超徵六千多億，講難聽一點，5G一標收一千三百多億，其實如果院長缺錢的話，你來找我。中華民國很有錢不會倒啦，我知道錢藏在哪裡，空軍總部那塊地，到現在一千多億擺在那，很可惜啦，日後有空我再跟院長說啦。」