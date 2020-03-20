中原大學擬採遠距教學措施緊急喊卡　校方：教育部還在調整方案

▲中原大學日前發布為避免校園發生群聚感染，擬採同步遠距教學方式彈性上課，但20日緊急喊卡，引發學生質疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中原大學因應疫情持續延燒，校方超前部署避免校園群聚感染，原本宣布自本月24日起採「類似非同步遠距教學」彈性上課，19日接獲教育部通報後緊急喊卡，有學生質疑，部分學生收到學校停課通知後已打包返家，但學校臨時喊卡，不僅是誠信問題也影響學生權益；校方20日表示，配合教育部規範調整實施，造成學生不便會正式向學生及家長說明。

中原大學日前宣布下週二24日起在教室上課將取消改為「類似非同步遠距教學」彈性上課，學校指出並未停班、停課，而是改變上課形式，以確保教學品質與學生學習成效、掌握學生學習動向，師生上班上課等運作皆照常進行，以現代化數位教學方式因應疫情之嚴峻挑戰，將待中央流行疫情指揮中心宣布疫情結束後恢復教室上課。

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但有學生投書反映，學校取消停課通知，據稱是因教育部不核准，遠距教學不能超過14天，但目前是防疫非常時期，學生對於校方擬採遠距教學多表理解與接受，以減少校園群聚感染風險，但學校卻臨時取消，部分學生已打包行李返家，學校此舉已漠視學生權益，學生成績掌握在校方手上，因此敢怒不敢言。

中原大學強調，為降低教室上課群眾感染之風險，原先預計實施全校遠距教學彈性措施，因19日接獲教育部通報全國大專校院「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項」，校方將配合教育部規範調整實施，造成學生不便會正式向學生及家長說明。

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