　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨籍綠島鄉長臉書PO文　對中央防疫應變「感到驕傲」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲ 綠島鄉長謝賢裕在臉書PO文，對中央防疫應變感到驕傲。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 綠島鄉長謝賢裕在臉書PO文，對中央防疫應變感到驕傲。（圖／擷取謝賢裕臉書）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣國民黨籍綠島鄉長謝賢裕20日下午在個人臉書PO文，表示世紀病毒新冠肺炎對全世界造成的災難甚感憂心，但慶幸身在台灣，尤其身在綠島，對中央防疫感到驕傲，謝賢裕說，身為鄉長一定會全力配合政府防疫措施外，更需要穩定全鄉政治、教育，接受這次嚴厲的挑戰。

謝賢裕指出，面對此次病毒肆虐，鄉公所成立了防疫小組，配合縣府及中央防疫指揮中心，做好防疫工作，也針對綠島防疫，召開內部會議，防範於未然。早在一月底，即要求公車進行密集性消毒，並於開學前指派清潔隊到校消毒，除了學校自行清潔之外，每週利用學生放學後做消毒工作，並延後各項大型活動（長泳及演唱會）。賢裕知道鄉民對於新冠肺炎存在必然的恐慌，但請鄉親做好防疫措施，勤洗手、戴口罩，避免群聚，減少外出，居家勤打掃，多消毒，保持快樂心情面對生活。

謝賢裕說都對於新冠病毒大家也不必過於惶恐，尤其不要聽信一些謠言，造成不安。造成大家互相猜忌，破壞鄉親之間的情誼，得不償失，暗夜再怎麼漫長難熬，終有黎明曙光再現的一刻。另針對不能滿足所謂「封島」的措施，鄉長沒有這樣的權利，除非中央決策，如此才能作為，也請鄉親們諒解。

►對抗病毒看這裡

ET快訊
快訊／雄獅宣布：全董事不領酬勞、高階主管砍半薪
教育部：高中以下教職員工學生即日起禁止出國　違者最高罰100
停課生阿嬤麵店幫端菜「同學中鏢啦！」　台大教授嚇傻當場噴麵
台首位體育選手確診！10多歲男歐洲4國比賽一個月　17日返台
賣場爆恐慌搶購潮　「幕後亂源」3人抓到了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌：只有自己做好一切準備　才不會讓人輕啟犯台之心

北上推銷台南農產　黃偉哲發豪語拚1個月賣破百萬

王定宇建議提升空軍「天駒計畫」　嚴德發：已能滿足戰備需求

4大邊境管制一次看　蘇貞昌：非必要別出國旅遊

國民黨籍綠島鄉長臉書PO文　對中央防疫應變「感到驕傲」

北市直飲台全面暫停使用　進出小巨蛋冰上樂園採實名制

染疫法國男來台觀光　指揮中心決議「不公布足跡」：行程結束後才發病

民眾瘋搶囤物資　林靜儀：去賣場群聚有比較安心嗎？

快訊／外交部：21日凌晨起全球各國旅遊警示燈號調升「紅色」

WHO功用不如其名？王世堅：中間H可以改成HELL

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

蘇貞昌：只有自己做好一切準備　才不會讓人輕啟犯台之心

北上推銷台南農產　黃偉哲發豪語拚1個月賣破百萬

王定宇建議提升空軍「天駒計畫」　嚴德發：已能滿足戰備需求

4大邊境管制一次看　蘇貞昌：非必要別出國旅遊

國民黨籍綠島鄉長臉書PO文　對中央防疫應變「感到驕傲」

北市直飲台全面暫停使用　進出小巨蛋冰上樂園採實名制

染疫法國男來台觀光　指揮中心決議「不公布足跡」：行程結束後才發病

民眾瘋搶囤物資　林靜儀：去賣場群聚有比較安心嗎？

快訊／外交部：21日凌晨起全球各國旅遊警示燈號調升「紅色」

WHO功用不如其名？王世堅：中間H可以改成HELL

外籍主廚無法來台客座　台北Chefs Club 4月底起暫停營業

財訊／有錢人不敢亂跑　國內高球場變熱鬧

財訊／台灣成全球第7使用先進量子電腦國家　幕後關鍵推手曝光！

疫情期間減少搭乘大眾交通工具的機會　挑台最適合家庭的運動休旅車款！

「中國製造」產品有病毒？耿爽：說這話的人別戴中國造的口罩！

先探／UＷＢ應用再掀通訊革命

撐不住新冠疫情寒流！　台南「丸傑水產餐廳」驚傳將歇業

先探／美股大逃殺！降息為何無效？

精品婚紗Pronovias捐禮服給抗疫準新娘　醫療工作者免費挑一件

北部停課高中生「去麵店幫端菜」　陳時中：不宜可檢舉

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

兒子設計罷韓T恤　陳時中回應了

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

台南公務員爽飛土耳其：出國是我的權益

鋼鐵部長累了！陳時中「摀臉閉目」照曝光

外交部：21日凌晨起全球各國旅遊警示燈號調升「紅色」

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

ET民調／72％民眾擔心染新冠肺炎

蘇貞昌曝光「糧食、衛生紙」存量：非常足夠！盡量買貨很多！

陳建仁揭這些國家都來問台灣防疫

72滯留祕魯台人包機抵美　60人續留：繼續旅遊！

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

ET民調／禁止外國人入境還不夠 9成3民眾認為隔離措施應更嚴格

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

更多熱門

相關新聞

陸援助全球82國　耿爽：我們永不忘記！

陸援助全球82國　耿爽：我們永不忘記！

陸外交部發言人耿爽20日表示，中國政府已經宣布向全球82個國家及世界衛生組織、非盟提供援助，內容包含防疫物資、醫療物資、醫療技術合作等，「我們永遠不會忘記，在中國新冠肺炎疫情最嚴重的時候，國際社會對中國提供的政治支持和物資捐助。」

中原大學遠距教學喊卡　學生投書表不滿

中原大學遠距教學喊卡　學生投書表不滿

天主教台北總主教：暫停平日、主日彌撒

天主教台北總主教：暫停平日、主日彌撒

美官員喊捐抗疫援助　耿爽：從來沒收到

美官員喊捐抗疫援助　耿爽：從來沒收到

北市直飲台全面暫停使用　進出封閉場館採實名制

北市直飲台全面暫停使用　進出封閉場館採實名制

關鍵字：

武漢肺炎防疫綠島鄉長謝賢裕

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

南部大學生確診！剛從法國返台

新冠肺炎確診27例「創單日新高」

快訊／國內新冠肺炎新增一死！

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

全台14縣市淪陷！雙北55例衝破半

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

蘋果宣布限購令！　iPhone、iPad Pro每款限購2支

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面