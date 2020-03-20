國民黨籍綠島鄉長臉書PO文　對中央防疫應變「感到驕傲」

▲ 綠島鄉長謝賢裕在臉書PO文，對中央防疫應變感到驕傲。（圖／擷取謝賢裕臉書）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣國民黨籍綠島鄉長謝賢裕20日下午在個人臉書PO文，表示世紀病毒新冠肺炎對全世界造成的災難甚感憂心，但慶幸身在台灣，尤其身在綠島，對中央防疫感到驕傲，謝賢裕說，身為鄉長一定會全力配合政府防疫措施外，更需要穩定全鄉政治、教育，接受這次嚴厲的挑戰。



謝賢裕指出，面對此次病毒肆虐，鄉公所成立了防疫小組，配合縣府及中央防疫指揮中心，做好防疫工作，也針對綠島防疫，召開內部會議，防範於未然。早在一月底，即要求公車進行密集性消毒，並於開學前指派清潔隊到校消毒，除了學校自行清潔之外，每週利用學生放學後做消毒工作，並延後各項大型活動（長泳及演唱會）。賢裕知道鄉民對於新冠肺炎存在必然的恐慌，但請鄉親做好防疫措施，勤洗手、戴口罩，避免群聚，減少外出，居家勤打掃，多消毒，保持快樂心情面對生活。

謝賢裕說都對於新冠病毒大家也不必過於惶恐，尤其不要聽信一些謠言，造成不安。造成大家互相猜忌，破壞鄉親之間的情誼，得不償失，暗夜再怎麼漫長難熬，終有黎明曙光再現的一刻。另針對不能滿足所謂「封島」的措施，鄉長沒有這樣的權利，除非中央決策，如此才能作為，也請鄉親們諒解。

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