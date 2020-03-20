天主教台北總主教：暫停平日、主日彌撒！開直播避群聚…「北北基宜」全同步

▲台北總主教公署發緊急公告，暫停所有群聚活動。（圖／翻攝Google Map）

記者陳韻如／台北報導

新冠肺炎疫情持續攀升，造成民眾人心惶惶，各界群聚活動也都暫停舉辦。台北總主教公署20日也發出緊急公告，即日起平日及主日彌撒、聖周禮儀及各項群聚活動全面暫停。

據了解，天主教會在台灣北部設置的教區，是台灣唯一總教區，涵蓋範圍包含了台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣市等地，範圍非常廣泛，就連金門馬祖地區的教會管區也由台北總主教兼管。

請繼續往下閱讀...

為了避免群聚感染，台北總主教公署20日貼出公告表示，「自即日起，各聖堂全面暫停舉行平日與主日彌撒、聖週禮儀及各項群聚活動（個別朝拜聖體不在此限，惟須遵守各聖堂訂定的安全衛生原則）」。

另外，聖週四「主的晚餐」感恩祭、聖週五「紀念救主受難」禮儀、聖週六「復活前夕守夜禮」及「復活主日」彌撒則將於聖家堂舉行，但礙於疫情影響，這些彌撒禮儀僅邀請「本堂神父、副本堂神父及男女修會會長出席」，而未能親臨者，則可觀賞「天主教之聲」的線上直播同步參與。

台北總主教公署緊急公告全文：

鑒於「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情持續攀升，為顧及教友安全並因應疫情控制之需要，請大家配合以下事項：

一、自即日起,各聖堂全面暫停舉行平日與主日彌撒、聖週禮儀及各項群聚活動（個別朝拜聖體不在此限，惟須遵守各聖堂訂定的安全衛生原則）

二、聖週四「主的晚餐」感恩祭、聖週五「紀念救主受難」禮儀、聖週六「復活前夕守夜禮」及「復活主日」彌撒將於聖家堂舉行。

礙於疫情影響，上述彌撒禮儀僅邀請本堂神父、副本堂神父及男女修會會長出席。

未能親臨者，請觀賞「天主教之聲」的線上直播同步參與。

（https://www.youtube.com/channel/UC3xOYxhD0c7kU6CKHqivzkw/videos）

三、在此非常時期，依據《天主教法典》87條-1項及1248條-2項所載，教友不能滿全參與主日彌撒及當守的法定節日時，將予以豁（寬）免。

四、恢復公開舉行彌撒之日期,將由教區視疫情後續發展另行通知。

五、防疫期間請嚴守政府防疫原則及公告,並持續勤做善功為全球疫情祈禱。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

就是要辦伊甸電音趴！村民組人牆防疫爆衝突…業者冷嗆：聚集抗議不會染病？

叫學習扶助童上台！國小校長當全校面「人越多老師越丟臉」 網怒：不配當校長

網傳「攤商遊歐確診」嚇壞人！南部某傳統市場空蕩蕩 他急撇：不要聽信謠言