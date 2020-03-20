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模擬極端份子炸彈襲擊　港250人參與「奪峰」反恐演習

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▲香港保安局舉行代號「奪峰」的反恐演習。（圖／翻攝央視）

▲香港保安局舉行代號「奪峰」的反恐演習。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

香港保安局今（20日）於落馬洲支線管制站進行代號「奪峰」的反恐演習，模擬極端暴力份子在香港邊境管制站以炸彈發動襲擊，共計超過250名警務處、消防處、海關及入境事務處人員參與。反恐專責組高級警司朱文龍表示，近期香港發生多起涉及爆炸品的案件，當中更有遙控自制炸彈放在人群密集的地方，一旦爆炸，可造成嚴重傷亡。

▲演習第一階段為一男子於公車站內引爆遙控炸彈，造成民眾傷亡。（圖／翻攝央視）

▲演習第一階段為一男子於公車站內引爆遙控炸彈，造成民眾傷亡。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，這場演習分兩階段進行。第一階段模擬在落馬洲支線管制站的公共汽車站內，一名男子在垃圾桶內放置一枚遙控炸彈後引爆，造成多人傷亡。警方與消防處人員迅速到場，封鎖現場進行救援和調查。

第二階段則是爆炸案發生後，海關和入境事務處人員在離境大廳發現可疑物品，相關人員先疏散現場人群，並由警方爆炸品處理課人員到場處理。處理過程中可以發現，警方運用拆彈機器人和拆彈專家輪流上場，將可疑物品引爆。

▲港警出動拆彈機器人於離境大廳引爆可疑物品。（圖／翻攝央視）

▲港警出動拆彈機器人於離境大廳引爆可疑物品。（圖／翻攝央視）

專責組高級警司朱文龍表示，極端暴力分子的手法與其他國家常見的恐怖襲擊十分類似，民眾必須加以警惕。朱文龍強調，防範恐怖襲擊要從源頭堵截，「本土恐怖主義已在香港出現，但現時並無具體情報，警方將不斷搜集情報分析。」

朱文龍認為，警方希望通過演習，讓公眾瞭解極端暴力手段對公共安全的嚴重威脅，提高市民大眾對可疑物品的警惕和防範，並加強警隊各部門與專責組成員部門處理爆炸品的協調和應變能力，切實保障市民生命財產的安全。

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