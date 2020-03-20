海外香港人大量返港　港大何栢良：2周內可能增加600確診！

▲港府派包機接回滯留湖北港人。（圖／香港政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，香港近日增加多起境外輸入確診案例，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，在大批港人從各國返港的情況下，未來兩周內將會有200名返港人士被感染，考量病毒傳播速度的話，兩周內可能新增400至600個確診案例。

何栢良20日在電台節目上表示，最近一周有許多人從外地訪港，讓確診感染人數增加，個案數比3周前上升10倍，也有入境的確診患者在發病後6天才被隔離，令人擔心會有帶病者在社區傳播病毒。

何栢良指出，香港已經進入「戰時狀態」，正面對「病毒大軍」壓境，香港家庭環境擠迫，難有獨立廁所及空間，居家隔離並不是理想做法，政府應該考慮租用酒店（飯店）作為隔離場所，「香港有超過300間酒店，總共8萬多個房間，目前入住率低，建議把入境者直接從機場送到酒店隔離。」

香港2003年SARS期間曾發生酒店大感染的事件，何栢良強調，當年的情況與現在不同，過去社會上防疫的意識不足，所有人都沒有防範措施，但現在的檢疫人士會全程佩戴口罩，入住的又都是無症狀者，問題不大。

何栢良還說，不只要留意死亡率，也要注意重症個案的數字，香港有理想環境的加護病床只有54床，短期內若有大批需要呼吸機的重症個案，公立醫院的床位可能難以應付，甚至發生醫護人員感染、死亡的情況。