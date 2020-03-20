解放軍4艦經台灣東部海域　穿越宮古海峽遭日巡邏機跟監

俄羅斯軍方近日公布海軍黑海艦隊卡-31R預警直升機飛行訓練的畫面。從釋出的畫面可以近距離觀察該直升機，機腹平板雷達的開啓過程。據悉，可以90度折疊的機腹雷達是卡-31直升機的標誌性特徵，該雷達可以用於探測空中和水面目標，對大型目標的預警距離在300公里以上，可同時發現200個戰鬥目標，並鎖定其中20個。