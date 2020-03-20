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解放軍4艦經台灣東部海域　穿越宮古海峽遭日巡邏機跟監

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▲中國海軍導彈驅逐艦西寧艦（舷號117）。（圖／翻攝環球時報）

▲中國海軍導彈驅逐艦西寧艦（舷號117）。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部昨（19日）公布，由海上自衛隊P-3C巡邏機照片發現，解放軍4艘軍艦行經台灣東部海域，穿越宮古海峽後北上，朝東海海域前進。對此，我國防部發言人史順文表示，對於周遭海空域狀況，均依聯合情監偵等作為充分掌握，「民眾可以放心。」

▲中國海軍導彈護衛艦安陽艦（舷號599）。（圖／翻攝環球時報）

▲中國海軍導彈護衛艦安陽艦（舷號599）。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，日本統合幕僚監部公開的資料稱，18日上午10時許，日本海上自衛隊那霸基地第5航空群所屬P-3C海上巡邏機，在宮古島東南約80千公里處海域，發現向東航行的4艘解放軍艦隻，經確認分別為1艘旅洋III級（052D型）導彈驅逐艦、2艘江凱II級（054A型）導彈護衛艦和1艘福池級（903型）補給艦。

▲中國海軍導彈護衛艦濰坊艦（舷號550）。（圖／翻攝環球時報）

▲中國海軍導彈護衛艦濰坊艦（舷號550）。（圖／翻攝環球時報）

據悉，這四艘解放軍船艦分別為，導彈驅逐艦西寧艦（舷號117）、導彈護衛艦濰坊艦（舷號550）和安陽艦（舷號599）以及903A型綜合補給艦可可西里湖艦（舷號968）。

▲中國海軍903A型綜合補給艦可可西里湖艦（舷號968）。（圖／翻攝環球時報）

▲中國海軍903A型綜合補給艦可可西里湖艦（舷號968）。（圖／翻攝環球時報）

報導稱，這4艘軍艦屬於中國海軍第33批護航編隊組成艦隻，該艦隊於2019年8月29日起航，赴亞丁灣執行護航任務，此次穿越宮古海峽應是完成護航任務返回基地。

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