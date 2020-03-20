香港「新增48確診」創單日新高！　36人有外遊經歷

▲香港民眾通勤時戴著口罩。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，香港今（20）日新增確診48例，創下單日新高！其中包括25男23女，年齡介乎4至69歲。值得注意的是，當中36人有外遊經歷，多數是歐洲，還有美國、加拿大、新加坡、菲律賓、印尼、泰國等，其他個案有些為密切接觸者。

根據《香港01》報導，香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，直至今日下午4時，新增確診個案已有48宗，尚未包括初步確診個案數目。

確診個案中，有36人曾外遊。第213宗個案年僅4歲，是114號病人的女兒，曾到過英國倫敦，沒有出現症狀，12日抽痰確診為陽性；第215宗個案是181號個案的丈夫，曾一同外遊到倫敦；第247宗個案是澳洲籍人士，曾去美國和葡萄牙旅遊，有咳嗽症狀，去過當地醫院，3月18日轉機到香港，感到不適後送院。

另外，一名新確診者是新來的菲律賓傭工，3月12日來港，18日送進急症室。確診個案中包括8位學生，其中4人在英國讀書，另有各有1人在加拿大和美國求學。

值得注意的是，第221宗個案是一名計程車駕駛，沒有外遊經歷，主要每日多次到機場接客，有戴口罩，會追蹤有無密切接觸者。

▲香港特色旅遊景點蘭桂坊。（圖／取自維基百科）

張竹君指出，新增個案中也有涉及PURE健身中心和中環蘭桂坊的，譬如第277個案患者有去過蘭桂坊，第243宗個案患者走過SOHO，同時有患者去過PURE健身中心。