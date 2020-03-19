嗯嗯沒衛生紙也報警？美警方建議：用海綿或玉米棒吧！

▲全球爆發「衛生紙之亂」引發恐慌，有美國民眾打911請波麗士大人送來衛生紙。(示意圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

新冠肺炎疫情讓美國人「心驚驚」。不少美國民眾湧進超市搶購及囤積商品：尤其是衛生紙。受「搶購潮」影響，讓警方也接到一些讓人哭笑不得的求助電話。

奧俄勒岡州林肯郡紐波特市(Newport)警方15日在臉書官方帳號上PO出一則貼文，呼籲市民理智應對衛生紙短缺的問題，引發不少關注。

該則貼文稱，希望市民不要再因為沒有衛生紙而撥打911緊急求助電話：「很難相信，我們不得不發布這則消息。不要僅僅因為你們沒有衛生紙就撥打911電話。沒有我們的幫助你們還是可以生活下去的。」

貼文的第二段話鋒一轉，開始細數歷史上人們「沒有衛生紙」的解決方法：「水手們使用海水浸泡過的繩索、古羅馬人則使用綁在棍子上的海綿。我們是一個沿海城市，有大量可用的海水和貝殼。瑪雅人還用過玉米棒……。」

隨後， 貼文還提到包括使用收據單、報紙和其它類似衛生紙物品等多種「選項」 。最後，紐波特市警方在貼文中總結說：「請大家多想想辦法，衛生紙短缺這個問題只是暫時的，終將會過去。只是別再(因為此一問題)撥打911求助電話了。我們沒法給你們送衛生紙過去的。」

▲奧勒岡州紐波特市警方臉書貼文的截圖。(圖／翻攝自臉書)