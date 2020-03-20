口罩給美國不給大陸　陸官媒：民進黨「上貢、做奴才」沒好下場

▲總統蔡英文簽署紓困振興條例，與行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中合照。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共黨媒《人民日報》海外版旗下新媒體「俠客島」20日發文指出，民進黨口罩只給美國不給大陸，是為了給美國「上貢」，防疫只針對大陸，對美國開綠燈，是把「雙標」玩上天，挾洋自重「做奴才」的行為，最後不會有好下場。

文中提到，外交部長吳釗燮宣稱，台灣與ATI（美國在台協會）簽署「防疫夥伴關係聯合聲明」，將「共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒」，還說接下來將每周向美國提供10萬個口罩，作為「對等交換」，美國將保留30萬件防護衣原料給台灣。

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）



文中認為，台灣口罩出口禁令，大家都知道最初是針對大陸而來，民進黨當局彼時言辭激烈地威脅民眾不得「心存僥倖」，還在海關查扣沒收了大量寄往大陸的口罩，擺明了「仇中反中」的立場，誓不幫大陸半點忙，「而就在這種情況下，民進黨當局打破自己設下的出口禁令，拿口罩『上貢』美國，口罩不給大陸人民就罷了，能不能給台灣民眾多分點？」

文中指出，疫情發生後，民進黨當局對大陸嚴防死守，對美國大開綠燈，「雙標」玩得上了天，「親美抗中」的嘴臉暴露無遺，一方面，民進黨當局要求大陸游客限期離台，禁止大陸游客和在台求學的大陸學生入境，暫停「小三通」，阻撓滯留湖北的台胞返台等，形如全方位阻斷兩岸交流。

▼總統蔡英文接見美國在台協會主席莫健。（圖／總統府）



文中提到，另一方面，對於美國新冠肺炎疫情故意遮掩，僅就美國部分地區發出「旅遊第二級警示」，隨著台灣境外輸入病例不斷增多，對美台之間人員流動依舊不加限制。即便有病例確鑿無疑地從美國輸入，還是睜一隻眼閉一隻眼，僅要求其「自主健康管理」，不採取普遍檢測，「民進黨難道不知道，當前國際疫情之下，最該嚴防的不該是除大陸之外的其他國家地區嗎？」

文中認為，面對美國卑劣的政治伎倆，民進黨當局亦步亦趨，唯恐天下不亂，卑躬屈膝地討其歡心，除了每年收購美國「破銅爛鐵」的常規動作，疫情緊要關頭，又用口罩搏感情，被說是一副奴才相，不過分，「歷時數月的『口罩之亂』，不見多少民進黨當局所謂『超前部署』、『民主防疫』的影子，更多是『朝令夕改』和『專斷兒戲』。」

文章的最後強調，政治優於防疫，一黨之私優於民生福祉，民進黨當局心心念念的「讓世界看見台灣」，就是這樣一幅荒唐景象。「挾洋自重做『奴才』，胡作非為的下場，幾時好過？」

▼兩岸「小三通」因防疫暫停。（圖／記者蔡紹堅攝）

