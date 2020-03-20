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先去「天津、呼和浩特、太原」檢疫　陸調整部分入京國際航班

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲因應境外輸入新冠肺炎疫情，部分入京國際班機將前往指定地點檢疫。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸民航局、外交部、國家衛健委、海關總署及移民局昨（19日）聯合發布《關於目的地為北京的國際客運航班有關事宜的公告》，決定調整目的地為北京的部分國際航班從「第一入境點」入境。陸媒報導，目前指定的「第一入境點」有三處，分別為天津、呼和浩特及太原，檢疫完成後，再搭乘原航班入京。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲北京首都國際機場檢疫人員。（圖／路透社）

《北京日報》報導，《公告》稱，北京時間3月20日莫斯科至北京CA910航班、22日巴黎至北京CA934航班第一入境點為天津；3月20日-22日東京至北京CA926航班第一入境點為呼和浩特；3月21日-22日多倫多至北京HU7976航班第一入境點為太原。

乘坐上述國際航班的旅客在第一入境點實施檢疫並辦理入境手續和行李通關，「檢疫符合登機條件的旅客可搭乘原航班入京，飛機腹艙所帶貨物在北京通關。」根據《公告》，目的地為北京的國際航班指定第一入境點的安排及相關措施將視疫情變化情況適時調整。

▲天津濱海國際機場。（圖／翻攝百度百科）

▲天津濱海國際機場被指定為部分國際航班入京「第一入境點」。（圖／翻攝百度百科）

對此，大陸民航局官員表示，第一入境點機場的選擇，必須是國際機場，並滿足機場保障能力符合安全運行規章的要求，再加上機場內要設有國內主要航空公司子公司或營業部，「此次選擇的天津、呼和浩特、太原3個機場均滿足以上條件。」

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