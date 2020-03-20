邊境管制桃機湧人潮　陳其邁視察檢疫喊「辛苦了」

▲行政院副院長陳其邁視察桃園機場檢疫工作。（圖／翻攝陳其邁臉書）

政治中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布19日零時啟動邊境管制，導致大批旅外台人及留學生這兩天爭相返國，行政院副院長陳其邁昨晚10時許抵達桃園機場視察檢疫狀況，表示機場從昨天凌晨5時開始湧入第一波2千多人入境的人潮之後，防疫相關人員便一直忙到晚上沒休息，他在20日凌晨結束視察後，即在臉書PO文向第一線防疫同仁表達感謝「辛苦了」。

陳其邁在po文中提到，昨天下午開完國安基金會議後，晚上10時抵達桃園機場，了解當時通關檢疫狀況，而恰巧到場時有班飛機降落，全場正準備迎接回家的國人。他說，全面邊境管制的第一天，移民署國境大隊、航警局，及疾管署檢疫同仁、海關人員與機場同仁都忙碌了一天，臉上帶著疲憊。

▲行政院副院長陳其邁視察桃園機場檢疫工作。（圖／翻攝陳其邁臉書）

陳其邁也在文中繼續宣導旅客到站的檢疫流程，指第一關會先檢查旅客電話，第二關則是詳細檢查居家檢疫單、填寫資料，再來由CDC防疫人員做衛教告知檢疫注意事項。假如有症狀，就在現場採檢後送，也備有防疫計程車、防疫巴士，讓防疫更無漏洞。

對於「入境檢疫系統」的應用，陳其邁補充，旅客在起飛前或落地後，透過掃描QR Code、線上填寫健康聲明書，可加快入境通關、且提高資料正確性。

其他人也看了這些...

► 新冠肺炎又增8例！7例境外、1例本土

► 新冠肺炎封校首例！北部確診高中生傳給同班同學 全校停課到下週五

► 10萬口罩助美防疫惹議 蔡英文：供給沒有疑慮、考慮增加購買的片數



其他人也看了這些...

► 北市5條掃墓公車21日起跑 民眾不戴口罩可拒載

►禁止高中職以下師生出國違憲？ 行政院回應了！

►團結才能打敗病毒！蔡英文3點呼籲：民生物資充足 不要製造恐慌

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！