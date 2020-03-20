　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂韓國瑜頻辦會談成防疫破口！綠議員籲暫停14天　市府：防疫措施全到位

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓國瑜市長到大寮參加里業務會議 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜到大寮參加里業務會議 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜近來在多個行政區開始舉辦里業務會報及產業請益，看在市議員林智鴻眼中則認為蔡英文總統已強調未來14天是防疫關鍵期，呼籲韓國瑜應忍耐個14天，先暫停座談，以免讓基層暴露在風險中。不過新聞局長鄭照新則回應里政會報相當受到基層民眾歡迎，大家都相當期待，並且也有做好防疫措施，控制人數在百人以內。

▲▼ 韓國瑜市長到大寮參加里業務會議 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜參加里業務會議大多為室內 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜近日每天都會安排到各區座談，不過民進黨議員林智鴻認為蔡英文總統昨天已強調未來14天是防疫關鍵期，林智鴻呼籲韓國瑜市長應忍耐個14天，這段時間先暫停基層座談，以免讓基層暴露在風險中。若韓國瑜市長仍要宣揚政績，貼臉書、傳 Line、上網公告都是個方式。

▲▼高雄市議員林智鴻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員林智鴻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林智鴻認為：「韓國瑜市長表面上當然是聽取基層心聲，但更主要的目的當然是透過這樣的場合宣揚政績試圖挽救將被罷免的頹勢。」

而新聞局長鄭照新說：「里政會報相當受到基層民眾歡迎，里長表示把握珍惜這機會，有做好防疫措施，戴口罩、額溫槍、窗戶打開，人數控制在百人內，合乎防疫規定，尊重參考中央建議，疫情若有其他發展不排除調整，目前來看藍綠跨黨派民代們，都趁機會積極交流，很多民眾反應希望也能開放一般民眾進去，疫情過後再考慮擴大。」

▲▼ 林岱樺立法委員 。（圖／記者翁進忠攝）

▲立委林岱樺 。（圖／記者翁進忠攝）

不過，同為民進黨的立委林岱樺則有不同意見，她說：「透過里政會報能夠更了解當地狀況，市長與里民溝通過程都非常融洽，個人給予肯定，當然要繼續辦下去。而是否要因防疫期間要暫停？林岱樺說：「這個要繼續，把防疫做好就好，密閉空間保持通風，人員自我防護，防疫措施做好就好。」

大寮區義和里里長劉志陽表示：「地方首長願意來原高雄縣面對面討論地方建設，非常不簡單，前無古人後無來者，讓我好感動，個人感覺目前防疫做得不錯。」

ET快訊
名單公布！　這些藥局「每天加賣300片口罩」
全台14縣市淪陷！雙北飆55例「衝破半」　本島東部成淨土
養父剛過世繼承上億財產！他懷疑麻吉女友劈腿　押三峽山區開3槍
ET民調／萬人歸國掀恐慌　72％民眾擔心染新冠肺炎
快訊／土城雙屍命案！鄰居聞惡臭　警破門驚見夫妻陳屍房內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

旅台國人返台潮兩近2萬5千人！徐國勇：這兩天是高峰

蘇貞昌護受教權「停課標準維持原規定」：若輕率停課影響大！

ET民調／新冠肺炎疫情多久才會得到控制？七成民眾認為這個時間

「魔法部長」吳釗燮接受越洋視訊專訪：Taiwan Can Help 要讓世界看見

憂韓國瑜頻辦會談成防疫破口！綠議員籲暫停14天　市府：防疫措施全到位

幕後／蔡英文續用謝長廷駐日　交付2任務曝光

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」：他對不起台灣人

堅持落實生煤條例竟被中央宣告失效　盧秀燕喻：娶不到妳就殺了妳

網曝「瑕疵口罩」看過來！經部：藥局、超商日後統一回收

ET民調／疫情讓荷包縮水 民眾收入憂心排行出爐...第三名是「被減薪」

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

旅台國人返台潮兩近2萬5千人！徐國勇：這兩天是高峰

蘇貞昌護受教權「停課標準維持原規定」：若輕率停課影響大！

ET民調／新冠肺炎疫情多久才會得到控制？七成民眾認為這個時間

「魔法部長」吳釗燮接受越洋視訊專訪：Taiwan Can Help 要讓世界看見

憂韓國瑜頻辦會談成防疫破口！綠議員籲暫停14天　市府：防疫措施全到位

幕後／蔡英文續用謝長廷駐日　交付2任務曝光

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」：他對不起台灣人

堅持落實生煤條例竟被中央宣告失效　盧秀燕喻：娶不到妳就殺了妳

網曝「瑕疵口罩」看過來！經部：藥局、超商日後統一回收

ET民調／疫情讓荷包縮水 民眾收入憂心排行出爐...第三名是「被減薪」

旅台國人返台潮兩近2萬5千人！徐國勇：這兩天是高峰

100%還原！《蠟筆小新》配音員現身　4分鐘狂換7角色

探索無限可能的未來　《戀與製作人》男神羈絆限定推出

比安柏赫德還狂！《血衛》性感女「讓馬斯克娶2次」　網封：真人版小辣椒

湖人14球員完成檢疫　柯瑞是全NBA最早受檢！有球隊找籃網「諮詢」

彼此成為摯友！森林系仙貓抱頭撒嬌　和小主人貼臉酣睡萌炸

疫情引爆全球股災　美5大科技股市值1個月驟減1.3兆美元

哥德廚具總經理甩產業窠臼　帶品牌躍國際

李榮浩「胸前大隻虎」洗15天都破皮還沒掉！　楊丞琳正面迎見笑翻了

瑪莎拉蒂最新超跑MC20跑不贏肺炎蔓延速度　發表會延至9月舉辦

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

兒子設計罷韓T恤　陳時中回應了

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

台南公務員爽飛土耳其：出國是我的權益

鋼鐵部長累了！陳時中「摀臉閉目」照曝光

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

蘇貞昌曝光「糧食、衛生紙」存量：非常足夠！盡量買貨很多！

ET民調／72％民眾擔心染新冠肺炎

陳建仁揭這些國家都來問台灣防疫

72滯留祕魯台人包機抵美　60人續留：繼續旅遊！

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

民眾瘋搶衛生紙 蘇貞昌鼓勵多消費：趁機囤貨牟利「絕對嚴懲」

ET民調／禁止外國人入境還不夠 9成3民眾認為隔離措施應更嚴格

更多熱門

相關新聞

拳頭硬了！居家檢疫在外趴趴走…他遭罰錢還出國擺爛

拳頭硬了！居家檢疫在外趴趴走…他遭罰錢還出國擺爛

新冠肺炎疫情延燒，卻有部分民眾不配合居家檢疫，不把罰則看在眼。新北市宋姓男子在應居家檢疫的14天期間，被新店區公所抓包在外遊蕩，遭罰鍰1萬卻遲遲不繳，直到執行署台北分署接手後，才發現宋男已於3月8日出境，台北分署啟動執行機制，於3月20日強制執行他的存款，收回1萬罰鍰。

馬籍男子入境運毒遭收押 院檢採隔離視訊

馬籍男子入境運毒遭收押 院檢採隔離視訊

林郁婷居家檢疫訓練不中斷

林郁婷居家檢疫訓練不中斷

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」

陳時中兒設計罷韓T　羅智強批「利用爸爸光環」

台中某社區出現確診管委會公告

台中某社區出現確診管委會公告

關鍵字：

新冠肺炎韓國瑜高雄

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

南部大學生確診！剛從法國返台

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

蘋果宣布限購令！　iPhone、iPad Pro每款限購2支

購物天后被控「外遇李宗瑞」崩潰哭！前夫拿出床上證據片

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面