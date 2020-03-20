憂韓國瑜頻辦會談成防疫破口！綠議員籲暫停14天　市府：防疫措施全到位

▲韓國瑜到大寮參加里業務會議 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜近來在多個行政區開始舉辦里業務會報及產業請益，看在市議員林智鴻眼中則認為蔡英文總統已強調未來14天是防疫關鍵期，呼籲韓國瑜應忍耐個14天，先暫停座談，以免讓基層暴露在風險中。不過新聞局長鄭照新則回應里政會報相當受到基層民眾歡迎，大家都相當期待，並且也有做好防疫措施，控制人數在百人以內。

▲韓國瑜參加里業務會議大多為室內 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜近日每天都會安排到各區座談，不過民進黨議員林智鴻認為蔡英文總統昨天已強調未來14天是防疫關鍵期，林智鴻呼籲韓國瑜市長應忍耐個14天，這段時間先暫停基層座談，以免讓基層暴露在風險中。若韓國瑜市長仍要宣揚政績，貼臉書、傳 Line、上網公告都是個方式。





▲高雄市議員林智鴻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林智鴻認為：「韓國瑜市長表面上當然是聽取基層心聲，但更主要的目的當然是透過這樣的場合宣揚政績試圖挽救將被罷免的頹勢。」

而新聞局長鄭照新說：「里政會報相當受到基層民眾歡迎，里長表示把握珍惜這機會，有做好防疫措施，戴口罩、額溫槍、窗戶打開，人數控制在百人內，合乎防疫規定，尊重參考中央建議，疫情若有其他發展不排除調整，目前來看藍綠跨黨派民代們，都趁機會積極交流，很多民眾反應希望也能開放一般民眾進去，疫情過後再考慮擴大。」

▲立委林岱樺 。（圖／記者翁進忠攝）

不過，同為民進黨的立委林岱樺則有不同意見，她說：「透過里政會報能夠更了解當地狀況，市長與里民溝通過程都非常融洽，個人給予肯定，當然要繼續辦下去。而是否要因防疫期間要暫停？林岱樺說：「這個要繼續，把防疫做好就好，密閉空間保持通風，人員自我防護，防疫措施做好就好。」

大寮區義和里里長劉志陽表示：「地方首長願意來原高雄縣面對面討論地方建設，非常不簡單，前無古人後無來者，讓我好感動，個人感覺目前防疫做得不錯。」