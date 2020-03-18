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為抗疫英雄陳時中「提神打氣」　國姓咖啡農捐萬包濾掛式咖啡

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▲▼南投縣國姓鄉咖啡農李明杰（左），霸氣捐1萬包濾掛式咖啡，感謝中央流行疫情指揮中心及醫護人員辛勞。（圖／木子咖啡企業李明杰提供）

▲▼南投縣國姓鄉咖啡農李明杰（左），霸氣捐1萬包濾掛式咖啡，感謝中央流行疫情指揮中心及醫護人員辛勞。（圖／木子咖啡企業李明杰提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣國姓鄉栽種咖啡面積約200公頃，是台灣數一數二的咖啡產地。木子咖啡企業社農民李明杰，有感於第一線防疫人員辛勞，他在產銷輔導會議宣布，將霸氣準備1萬包，市價約30萬元的濾掛式咖啡包，捐給流行疫情指揮中心醫護員，感謝他們的付出。其他包括百勝村咖啡農也共襄盛舉，加碼捐出1200包。

國姓鄉公所秘書李孟秋表示，濾掛式咖啡需花點時間包裝，李明杰已送來第一批5000包咖啡，加上百勝村咖啡農加碼1200包，其他咖啡農陸續跟進，19日北上裝箱確認前，首批約有近1萬包，將由鄉公所派專人送抵。接著李明杰另一批5000包捐贈咖啡，包裝完成後會採貨運郵寄或專人送運方式，送達中央疫情指揮中心。

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▲▼南投縣國姓鄉咖啡農李明杰（左），霸氣捐1萬包濾掛式咖啡，感謝中央流行疫情指揮中心及醫護人員辛勞。（圖／木子咖啡企業李明杰提供）

▲▼南投縣國姓鄉咖啡農李明杰，捐1萬包濾掛式咖啡，感謝中央流行疫情指揮中心及醫護人員辛勞。（圖／木子咖啡企業李明杰提供）

捐萬包咖啡農李明杰表示，921地震重創國姓鄉，屋舍、農園道路嚴重受創，政府輔導農民轉種咖啡，社會各界也投入心力關懷災民，協助重建家園，過去他也捐贈過咖啡，表達感恩回饋之心。

新冠肺炎疫情嚴峻。李明杰說，從電視看到指揮官陳時中等醫護人員，不眠不休投入防疫很不捨，咖啡香氣可提振精神士氣，國姓咖啡品質近年獲消費者肯定，只是略盡棉薄之力，用捐咖啡行動，感謝他們全力守護民眾安全健康的付出。

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