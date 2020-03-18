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超恐怖！南投埔里南港溪谷大崩塌　土石揚起漫天灰塵阻斷溪流

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記者張弘昌／南投報導

南投縣埔里鎮水頭里縣道131線旁，南港溪支流南烘溪溪谷的左側山壁，18日下午3時許道路對面的山壁突傳出巨響崩塌，大量傾洩而下土石，揚起漫天灰塵。當時崩塌地附近還有農田水利會派工程人員，在進行珠仔山水圳工程，所幸大家在山崩瞬間，緊急逃生順利脫困，千鈞一髮間逃過一劫。

▲▼南投縣埔里鎮水頭里，縣道131線旁南港溪谷左側山壁，18日下午3時許山崩塌，山崩地裂土石傾洩而下，揚起漫天灰塵。（圖／埔里鎮公所提供，以下同）

▲▼南投縣埔里鎮水頭里，縣道131線旁南港溪谷左側山壁，18日下午3時許山崩塌，山崩地裂土石傾洩而下，揚起漫天灰塵。（圖／埔里鎮公所提供，以下同）

▲▼南投縣埔里鎮水頭里，縣道131線旁南港溪谷左側山壁，18日下午3時許山崩塌，山崩地裂土石傾洩而下，揚起漫天灰塵。（圖／埔里鎮公所提供，以下同）

鎮鎮長廖志城及農田水利會、林務局工作站人員，得知大崩山也趕往了解災情。目擊山崩民眾表示，最近長期乾早少雨，可能是這幾天下一點雨，南港溪谷左側山壁，前一陣子有零星落石出現。18日下午小石頭掉落次數明顯增多，沒想到隔半小時後，竟然整片山壁大塊土塊的如剝皮般的掉落下來。

▲▼南投縣埔里鎮水頭里，縣道131線旁南港溪谷左側山壁，18日下午3時許山崩塌，山崩地裂土石傾洩而下，揚起漫天灰塵。（圖／埔里鎮公所提供，以下同）

▲▼南投縣埔里鎮水頭里，縣道131線旁南港溪谷左側山壁，18日下午3時許山崩塌，山崩地裂土石傾洩而下，揚起漫天灰塵。（圖／埔里鎮公所提供，以下同）

這處林務局管轄的土地，崩塌土石堆積約40公尺高，長度達80公尺左右，河道也被土石阻斷。所幸崩塌時未有人受傷或受困。由於現場土石仍持續崩塌中，地方擔心若不清理阻斷河道土石，日後恐形成偃塞湖釀災，相關單位初勘後，決定待崩塌情況穩定，再評估後續清理崩落土石事宜。

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