偷拍與熟女性愛影片勒索42萬　渣男：想用錢挽回前女友

▲董男(左)恐嚇張女說：「你不願意破財消災，我就給你一個大驚喜。」(圖／翻攝大陸網站)

大陸中心／綜合報導

浙江杭州市一名24歲董姓男子，日前利用性愛影片勒索一名45歲張姓女子，獅子大開口要10萬元人民幣(約42萬元新台幣)。張女不甘既矢身又失財，只好報警。

經調查發現，董男認為前女友嫌自己窮而提出分手，於是想勒索跟他有曖昧關係的張女，利用這筆錢去挽回前女友的芳心。董男因涉嫌敲詐勒索，已被移送檢察機關起訴。

陸媒報導，董男與張女的兒子本來同在金華市橫店影視城當臨時演員。半年前董男與張女見過一次面。後來董男即常常在微信上找張女聊天，二人關係變得十分曖昧。

直至去年底，董男「被女友分手」後，認為是女友嫌他收入太少，買不起房子、車子，於是想利用勒索手段取得不義之財，用來哄女友回心轉意。

今年初，董男約張女到一家飯店見面，後來兩人在房間內發生性關係。當時董男事先將手機藏在隱密地方，拍下兩人的性愛過程。

雲雨巫山之後，原本甜言蜜語的董男突然變臉，恐嚇要把兩人的性愛影片PO到網路，藉此勒索張女。他還在微信上嗆聲說：「你不願意破財消災，我就在你2020年的第一天給你一個大驚喜！」張女苦勸及哀求無效後，只好報警。員警後來在橫店將董男逮捕。