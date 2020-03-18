夜闖明星高中「穿制服」拍性愛片　校方怒了！開吉3男妨害名譽3罪名

記者邱中岳／台北報導

北部有所明星高中竟然遭人在深夜闖入拍性愛影片，該所高中學生16日在網路上發現，疑似在自己教室拍攝的性愛影片，直接向校方反應，該校教官隨即在17日深夜時分致電派出所「告知」有此事，直到該校開完校務會議後才至警所報案。

▲北部明星高中驚傳也民眾夜闖校園拍性愛影片，校方在18日向警方報案。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，有網友在臉書某明星高中的黑特粉絲爆料，「各位放學可以試著鎖門」、「不然自己的班被當G片背景都不知道」。有網友在看到紛紛留言「這樣可以直接報警了吧」，還有網友留言「是我們班」。

據悉，16日晚上下課後有不明人士闖入該明星高中校園，疑似在教室內拍攝性愛影片，有學生看到緊急拿著照片向校方反應此事，而校方也在討論後於17日晚上11時許「通知」轄區警方。

校方透過教官向警方表示。18日上午會召開「校務會議」研擬方案，也在18日下午2時許到派出所報案並說明案情，校方也調閱監視器發現16日晚上7時許，確實有不明人士進出被指空拍攝性愛影片的教室，目前將通知相關人等到案說明。

校方代表派人到派出所報案，事後離開派出所時表示，初步排除是校內學生所為，看起來應該是校外人士所做，目前向轄區警所提告妨害名譽、侵入住居以及散播猥褻影片。

恆昇法律事務所余晏芳律師表示，根據刑法306條，無故侵入他人住宅、建築物可處1年以下有期徒刑、拘役或3百元以下罰金，且校園範圍包含建築物（即教室、辦公室等）甚至於操場遭不明人士闖入，恐已涉犯刑法第306條第1項之無故侵入他人建築物及附連圍繞之土地罪。

而該不明人士拍攝性愛影片行為，如意圖供人觀覽或有播送、散布影片的情形，亦涉犯刑法公然猥褻罪及散布猥褻物品罪。如性愛影片內容，有著學校制服或將校名、校內特徵等拍攝在內之情形，使人容易聯想或誤認是該校師生所為，而損害該校的名譽，亦恐同時需負妨害名譽之刑事罪責。

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