留學生背罵名「想回國是為家人」吐心聲！在荷台人相挺：雙標仔才噁心

▲桃園機場擠滿回台人潮。（圖／讀者提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，政府也下令於19日零時起禁止外國人入境，本國國人入境也需進行14天的居家檢疫，不少仍在國外的台灣民眾紛紛趕回台。就有鄉民在PTT問卦「為什麼留學生現在又急著回台灣了？」貼文引來一名留學生回文，吐露自己的心聲和無奈。

這位留學生回文「魯蛇發發廢文解被困在國外的焦慮……」說有很多人都以為留學生是靠爸族，但事實上很多都是靠自己苦讀拿獎學金，或工作存錢加貸款才有機會留學，「以小弟來說，爸爸是水泥工、媽媽是清潔工，2008經濟蕭條，沒人蓋房子的時候，跟爸爸要35元買滷肉飯，他說沒錢沒辦法給我，只能自己煎蛋配白飯醬油。」

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原PO說，其實美國資源豐沛，食物叫外送、完全不出門是沒問題的，根本沒必要回國，「會想回國還不是為了家人，爸爸媽媽都在台灣，且年長者又是危險群，如果真的不幸染病，卻在國外無法陪伴，這有多哀傷。」

而且現在的狀況，已經不是出事就可以買機票回台灣，還要隔離14天，「很擔心如果出事，根本就沒機會見最後一面了。」原PO也說，另一方面也會怕回台灣會把病毒帶回，「所以雖然煎熬，但也不敢真的買機票回國，鄉民在台灣跟家人團聚，能了解這種心情嗎？」直呼看到酸言酸語讓他無奈也難受。

▲不少原本在國外的台灣民眾紛紛趕回台。（圖／讀者提供）

另一名人在荷蘭的網友則是在PTT的Gossiping板上發文問卦「要留學生不回台的人是不是很自私？」認為要不要回台灣是個人決定，重要的是要回台就要好好保護自己，「好好包尿布、戴護目鏡、N95戴好戴滿、全程別用餐，該付的錢自己付一付（真的出事別用健保）（14000也不要拿），如果以上都做的到有何不可呢？」認為抱有仇富心態來批評留學生的人真的很噁心。

荷蘭網友接著點名，「好笑的是，這些人通常都是我以下所說的這類群體」、「忍不住居家檢疫的14天無聊期到處跑的人、不敢如實通報的人，就是有這些莫名其妙的人，所以才會害現在海外歸國的人被汙名化。」

他忍不住為留學生發出質疑聲，看到有些參加國外旅遊團、國外度蜜月捨不得取消行程，結果網上卻痛罵留學生自私回台，這樣的行為真的很雙標，「還有些在大陸工作的鄉民真的很可憐，大爆發的時候跑回台灣，結果現在又要叫海外的人不能回台，這些雙標仔都該抓出來打巴掌、出來打球。」

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