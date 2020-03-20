法國新冠肺炎確診破1萬　醫師集體訴訟告「政府失職」





▲巴黎時間17日中午12點起，全國封城15天並關閉邊境。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

法國目前確診病例已突破10000例，累計372人死亡。今（20，當地時間19日）日有3位醫生向法院提出集體訴訟，狀告法國總理菲力普（Edouard Philippe）及前衛生部長布辛（Agnes Buzyn）兩人失職，認為兩人對疫情判斷失策，處理速度緩慢，布辛雖於一月份就已警告政府疫情危險，但政府卻一直沒有作為，「放棄」為冠狀病毒採取防疫措施。

根據ouest-france報導，3名原告Philippe Naccache、Emmanuel Sarrazin和Ludovic Toro均為醫生，他們指控「早在一月份政府就認知疫情存在極大的危險，但他們卻遲遲沒有行動，選擇不作為」。原告提及布辛17日在市長選舉落敗後，接受《世界報》專訪時表示，去年12月收到不知名肺炎在大陸武漢爆發的消息，並通知公衛署，接著1月時就通報總統以及總理，警告他們選舉無法順利進行。

▲宣布封城後，巴黎艾菲爾鐵塔前一片空蕩蕩，恍如鬼域。(圖／達志影像／美聯社）

布辛表示，當時我離開離開衛生部要投入參選時，就已經知道疫情會大規模的爆發，我當時就有猜測到選舉無法順利舉行。」而法國政直到3月13日開始才採取疫情相關對策，因此醫師三人決定提起控訴，若判決成立，菲力普和布辛可能被判有期徒刑2年與罰金3萬歐元（約新台幣97萬元）。

原告表示，若能即早執行防疫措施，感染的人數就會減少，也能避免大規模的群聚感染。菲力普17在記者會上解釋，「若我們沒有把布希的話當真，就不會在一月時就開始籌備相關策略，這些控訴我都知道，我也都接受。」而公共行動及審計部長達馬南（Gerald Darmanin）19日回應，政府在2月時不知道疫情會如此嚴重，「任何的決策都是按照專業人員所提供的建議。」