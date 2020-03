川普手寫「中國病毒」　耿爽怒公開71天紀錄：浪費中國爭取的時間

▲川普批評大陸隱瞞病情。



記者蔡紹堅/綜合報導

美國總統川普近日多次提到「中國病毒」,還被媒體拍到親手把講稿中的「新冠病毒」塗改寫成「中國病毒」。大陸外交部發言人耿爽20日回應此事,他先是批評美方「一些人」把病毒與中國聯結「搞污名化」,接著又公開了大陸1月初至3月中71天向美國通報疫情的細節,強調「中國為世界爭取了時間,是美國在浪費時間。」

耿爽表示,美方一些人近來處心積慮地把新冠病毒同中國相聯繫,不斷對中國搞污名化,中國人民對此強烈憤慨、堅決反對,「他們所謂中方不公開、不透明的說法,更是罔顧事實、顛倒黑白。」

▼大陸外交部發言人耿爽。(圖/路透社)



耿爽提到,新型冠狀病毒源頭的問題是一個科學問題,需要聽取專業、科學的意見。世界衛生組織和國際社會對此早就有著明確、一致的意見,即反對將病毒同特定國家和地區相聯繫,反對搞污名化。

耿爽指出,疫情發生以來,中方及時採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施,短時間內控制住疫情,中國人民為維護全球公共衛生安全,維護人類健康安全付出巨大犧牲,也作出重大貢獻。中方公開、透明和負責任的態度以及積極開展抗疫合作的有力行動,得到國際社會充分肯定、高度評價和普遍讚譽。

▼川普把講稿上的「新冠病毒」塗改寫成「中國病毒」。



Trump's notes today show "Corona" crossed out to read "Chinese virus" (Photo: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images) pic.twitter.com/ekZWPQlWC5