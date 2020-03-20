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川普手寫「中國病毒」　耿爽怒公開71天紀錄：浪費中國爭取的時間

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▲川普批評大陸隱瞞病情。

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普近日多次提到「中國病毒」，還被媒體拍到親手把講稿中的「新冠病毒」塗改寫成「中國病毒」。大陸外交部發言人耿爽20日回應此事，他先是批評美方「一些人」把病毒與中國聯結「搞污名化」，接著又公開了大陸1月初至3月中71天向美國通報疫情的細節，強調「中國為世界爭取了時間，是美國在浪費時間。」

耿爽表示，美方一些人近來處心積慮地把新冠病毒同中國相聯繫，不斷對中國搞污名化，中國人民對此強烈憤慨、堅決反對，「他們所謂中方不公開、不透明的說法，更是罔顧事實、顛倒黑白。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

▲▼中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

耿爽提到，新型冠狀病毒源頭的問題是一個科學問題，需要聽取專業、科學的意見。世界衛生組織和國際社會對此早就有著明確、一致的意見，即反對將病毒同特定國家和地區相聯繫，反對搞污名化。

耿爽指出，疫情發生以來，中方及時採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，短時間內控制住疫情，中國人民為維護全球公共衛生安全，維護人類健康安全付出巨大犧牲，也作出重大貢獻。中方公開、透明和負責任的態度以及積極開展抗疫合作的有力行動，得到國際社會充分肯定、高度評價和普遍讚譽。

▼川普把講稿上的「新冠病毒」塗改寫成「中國病毒」。

耿爽還說，疫情發生以來，中方持續向美方通報疫情信息，雙方保持密切溝通，「今天，我花點時間好好說說，希望美方能好好聽聽。」

接著，耿爽詳細說明了從1月初至3月中71天來大陸向美國通報疫情的過程：

1月3日，中方開始定期向美方通報疫情信息和防控舉措。

1月4日，兩國疾控中心負責人通電話。中方通報有關情況，雙方同意就信息溝通和技術協作保持密切聯繫。

1月25日，特朗普總統發推特稱，中國一直在非常努力地遏制新型冠狀病毒，美國非常欣賞中方的努力和透明度。

1月27日，中美兩國衛生部門負責人通電話。美方對中國政府在疫情防控中展現的透明姿態及雙方正在進行的衛生合作表示讚賞。

1月29日，中國國家衛健委通過官方渠道告知美方，歡迎美國加入世衛組織聯合專家組。美方當天即回复表示感謝。

2月7日，兩國元首通電話。特朗普總統在通話中對中國應對疫情舉措給予積極評價，並在當天發推特稱，中國正在採取嚴格的防控，將會取得成功。我們正在與中國密切合作。

2月8日，兩國衛生部門負責人再次就美方專家參加中國-世衛組織聯合專家考察組的安排進行溝通。

2月11日，兩國疾控中心負責人就流行病學技術問題及相關防控策略進行交流。

2月16日至24日，包括2名美國專家在內的中國-世衛組織聯合專家考察組對中國進行了為期9天的考察，對中方疫情防控舉措予以充分肯定和高度評價，特別指出中國也在保護國際社會方面發揮了至關重要的作用，為各國採取積極的防控措施爭取了寶貴時間，也提供了值得借鑒的經驗。

3月12日，美國駐華使館應邀出席中國國家衛健委同世衛組織共同舉辦的分享防治新冠肺炎中國經驗國際通報會。

3月13日，特朗普總統向記者表示，中方分享的數據有助於美方抗擊疫情。

耿爽指出，通過上述事實可以清清楚楚地看到，在過去的兩個多月時間裡，中方及時向美方提供了信息，開展了技術合作，在過去兩個多月時間裡，中國人民團結一心，眾志成城，奮力抗擊疫情，為全世界抗擊疫情贏得了寶貴的時間。「遺憾的是，就連美國許多媒體和專家都認為，美方浪費、揮霍了中方爭取來的這些寶貴時間。」

耿爽提到，美方一些人企圖將中國抗擊疫情污名化，企圖向中國推卸責任，這種做法無視中國人民為維護人類健康安全作出的巨大貢獻，詆毀中國為全球公共衛生安全作出的重大貢獻，有違世界衛生組織的專業意見，更與國際社會共同抗擊疫情的期待和努力背道而馳。

最後，耿爽強調，希望美方尊重客觀事實，尊重國際公論，做好自己的事情，停止翻手為雲覆手為雨，停止詆毀他國、轉移責任，為世界各國攜手抗擊疫情、維護國際公共衛生安全發揮建設性作用。

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