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義大利總死亡人數「已超中國最高紀錄」！　確診4千→4萬僅用13天

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▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

▲義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

根據當地時間（下同）3月19日18時義大利衛生部公佈的最近資料，義大利累計確診感染新冠病毒總人數為41035例，較3月18日18時新增5322例，死亡3405例。義大利確診病例從3月6日破4000例到19日破40000例，只用了13天；而死亡病例從8日的破300例到19日破3000例，也只用了11天。

據《環球網》報導，按照死亡3405這一數字，義大利新冠肺炎死亡率升至8.29%，死亡病例數已超過中國國家衛健委於18日統計的3245例中國新冠肺炎死亡病例，是目前死亡病例最多的國家。

義大利是怎麼一步步變成海外疫情最為嚴重的國家的？3月1日，義大利新冠病毒患者確診病例累計為1128例，當天累計死亡為29例；2日，累計確診病例就破2000（2036例）；4日累計破3000（3089例），同時，死亡病例破百（107例）；6日累計病例破4000（4636例）；7日死亡病例破200；8日累計病例破7000，死亡病例破300（366例）。

面對嚴峻的形勢，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）9日晚間宣佈，10日起義大利將在全國範圍內實行封城禁令，學校停課時間延長至4月3日；居民不得隨意進出城市（除工作、緊急情況或醫療狀況），出入城市須提供自述聲明；同時，義大利暫停全部體育賽事。

但疫情形勢繼續惡化，10日，義大利累計確診感染新冠病毒總人數破萬（10149例），死亡631例，11日死亡病例破800。當晚，孔蒂再次宣佈，全義大利除生活必需品商店和藥房以外，其餘商店一律關閉，酒吧、餐館等也將全部關閉。

12日，死亡例破千，達到1016例，從14日起，義大利確診病例每日以3000-4000例的速度增長。14日，累計確診破20000（21157例），較前一天增加3497例；16日死亡病例累計破2000，達到2158例，累計確診人數為27980例，較3月15日18時新增3233例。

▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

▲義大利新冠肺炎確診人數已破4萬。（圖／路透）

17日，累計確診人數破30000（31506），較3月16日18時新增3526例。19日，累計確診人數破40000，達到41035例，較3月18日新增5322例，而死亡病例也破3000（3405例，18日為2978例）。

事實上義大利政府在此次疫情應對方面起步早、手段堅決、投入巨大，為何不見成效？據《中國經營報》分析，首先，義大利早期「封城」主要依賴地方政府和警力，但地方政府對防疫重要性理解參差不齊，員警多是當地人，不願抹下臉來「嚴防死守」，結果便是「封而不死」，封鎖線漏洞百出。

其次，義大利國內上至專業界，下至社會風俗對嚴厲的「封城」和其他嚴格防疫措施，存在不同程度的抵觸情緒。

再就是醫療體系被「燒穿」，義大利儘管是歐洲典型的福利國家，醫療體系完善，但自2008年金融危機以來，為配合國際貨幣基金組織（IMF）和歐盟紓困計畫，不斷削減包括醫療衛生投入在內的公共開支，導致醫療衛生體系即便在常態下都處於繃緊狀態。

最後是老齡化的煩惱，義大利是全球僅次於日本、老齡化問題最突出的國家，也是歐洲老年人口最多的國家。在較為老齡的社會，更多人患有基礎病，更易出現重症情況。

►戴口罩也要記得保養

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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