雲端最前線／ET民調／疫情重創？86%憂經濟大衰退！

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新冠肺炎（COVID-19）疫情還在燒，根據《ETtoday新聞雲》3月16日至19日做的最新民調，有高達七成的人認為疫情至少還要四個月至半年才會穩定，更有八成六的人認為經濟會大幅衰退，而會影響收入的原因，前三名依次為「金融投資理財」35.6%、「無工可開」22.0%、「直接被僱主減薪」12.2%，可見除了防疫之外，多數人最擔心的還是荷包問題。《雲端最前線》20日邀請立法委員高虹安、台北市議員王世堅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲疫情對經濟影響。（圖／ETtoday民調中心）。

中央流行疫情指揮中心宣布，19日零時起限制非台灣籍人士入境，返國台人均須居家檢疫14日。桃園機場一早爆發逃難返國潮，民眾搶著回台灣，搭乘防疫車隊的人潮大排長龍，雙北防疫旅館也傳出爆量，指揮中心更指出未來一週將是防守關鍵，也呼籲留學生家長最好能準備好居家檢疫場所。

新冠肺炎病例破百例，除了全面境管外，接下來就要防堵社區感染，尤其是校園，全台首間高中因為爆發同班感染停課，讓各校都相當緊張，台南市長黃偉哲開出第一槍，只要學生全家中有一人自主管理，就放防疫假不需到校，避免任何傳染可能性，也有醫師建議只要有國外旅遊史的學生，都改遠距教學，以免疫情蔓延社區。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。