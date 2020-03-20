首例！　陸重劍國家隊參加匈牙利大獎賽3名運動員確診.....南韓選手也中鏢

▲中國重劍隊參加2019年世界擊劍錦標賽。（資料圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

中國擊劍協會官網今（20日）發布消息稱，重劍隊3名隊員確診感染新冠肺炎，也是大陸國家體育隊首次出現確診病例。綜合陸媒報導，中國重劍隊隊員回國接受入境檢疫時，核酸檢測呈陽性，在北京疾控中心安排下，前往醫院安置照護，目前均為為輕症。

▲大陸重劍隊3名隊員於匈牙利參賽後，回國確診感染新冠肺炎。（圖／翻攝中國擊劍協會官網）

《參考消息》報導，中國重劍隊於擊劍協會官網表示，自本賽季開始後一直在海外征戰，原計劃在最後一站奧運會資格賽（3月22日至24日）結束後回國。後因國際劍聯宣布取消未來一個月所有的國際比賽，中國重劍隊立刻改變行程，一行13人於匈牙利當地時間3月16日乘機回到國內。

至於同行的其他隊員，中國擊劍隊表示，皆已隔離接受醫學觀察，目前一切正常。此外，一同參加國際劍聯重劍大獎賽布達佩斯站的南韓選手也爆出新冠肺炎確診病例。

▲南韓女子擊劍隊 。（圖／CFP）

《韓聯社》報導，南韓擊劍協會於18日確認有一名25歲的國家隊女隊員確診，她曾表示，在旅歐期間，「感覺喉嚨有疼痛感。」之後她和另外7名隊友於15日一起回到南韓，在她被確診隔日，同行的另外兩人確診，另有一人檢測結果為陰性，其餘隊員仍在等待檢測結果。

南韓擊劍協會官員表示，「隊員們（在歐洲）住的是同一間酒店，喝一樣的飲料，我們擔心國家隊中會有更多的確診病例。」

目前南韓擊劍國家隊有26名隊員和教練正等待檢測結果，包括8名在匈牙利參賽的男子重劍選手，目前都於家中自我隔離。