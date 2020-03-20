譚德塞曝「已商定中國供應商名單」　將向WHO出口醫用物資

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／翻攝WHO推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球新冠肺炎肆虐，各地醫療物資短缺。對此，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）19日表示，已商定一份中國供應商名單，向世衛組織出口醫用物資，目前正在確定規格，協調發貨，進而補充庫存，將個人防護裝備送給最需要的人。

據中新社報導，譚德塞在疫情通報會上指出，世衛組織已向68個國家運送了個人防護裝備，向120個國家運送了150萬套診斷試劑盒；長期目標是建立穩定管道，確保持續供應醫用物資。

▲截至3月19日24時大陸新增確診病例39例，但都是境外輸入案例。（示意圖／路透社）

針對快速擴散的疫情，譚德塞表示，迄今全球確診病例超過20萬例，造成8000餘人喪生，但「中國首次報告無新增本土病例，這是一個驚人成就。」

他強調，現在89%的世衛組織成員國具備實驗室檢測能力，不過僅有一半國家配有新冠肺炎臨床轉診系統，而最近的情況顯示，一旦醫療機構不堪重負，讓整個系統尤其是轉診系統做好準備極為重要。

資金籌措方，譚德塞通報世衛組織戰略防範和應對計畫已募集近6.75億美元，幾近完成籌款目標，3月13日發起的新冠肺炎團結應對基金已募集4500萬美元，不過隨著疫情向更多國家蔓延，世衛組織正修訂計畫，以募集更多資金。他敦促成員國支持加快設立世衛組織基金，釋放世衛組織資金籌措潛力。