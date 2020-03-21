40天組92台機器！「國家口罩隊」完美退役…零組件公會理事長：爽

▲國家口罩隊40天內成功組裝92台口罩機，完美交付任務。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

政府下令增設口罩製造機後，「國家口罩隊」就進入不眠不休的組裝工程，以達成「日產千萬口罩」為目標，不斷組裝機器，終於在40天內完成92台機器的組裝，超前完工、完美退役。對此，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲說，只有一句話可以形容，就是「爽」。

「國家口罩隊」接獲重責大任後，就不斷在330坪大的空間裡進行組裝、測試，第一批任務從2月5日開始，共計投入超過2200人次，在3月5日提前完成任務，完成60台口罩機的組裝作業。

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▼為了完成受託的重任，國家口罩隊沒日沒夜地加班。（圖／翻攝《東森新聞》）

隨著第二批任務出現，「國家口罩隊」3月6日又開始努力組裝，半個月左右的時間，又投入1000人次，生產出32台口罩機器。從接獲任務到完美達成，「國家口罩隊」投入超過3200人次的人力，組裝出92台口罩機，僅用了不到2個月的時間，就完成本來半年才能達成的任務。

對於這樣的好消息，身處其中的人感慨最深。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲說，剛開始接獲任務時，先用了一個禮拜分析零件，分析結束後，短短一個禮拜內組出首台口罩機，「那種感覺、那種興奮，真的只有一句話可以形容，那就是爽。」

▼許文憲說，參與組裝口罩機的，幾乎都是工具機、零組件廠的菁英。（圖／翻攝《東森新聞》）

許文憲提到，「國家口罩隊」在一個多月的時間內，投入近2500人次，幾乎都是各大零組、工具機企業的菁英，還包括資深的專案經理，才能如此高效率地完成任務。

台灣瀧澤科技組長葉佐楨參與了任務，感到與有榮焉。他說，他們每天約早上8點到場，接著一路工作，有時忙到晚上9點，一旦碰上交機任務，可能忙到11、12點，「像我們昨天，也是忙到大概凌晨1點多。」

▼國家口罩隊為了這92台機器，時常忙到三更半夜。（圖／翻攝《東森新聞》）

比起自身的勞累，「國家口罩隊」更在乎的，是民眾能否戴上防疫口罩。工程師方志文指出，「你看現在疫情擴大，所以我們這些辛苦，真的是不算什麼」，奉獻的精神令人相當欽佩。

經過無數個日夜，「國家口罩隊」的成員們不負所托，超前完成任務，讓所有成員都鬆了一口氣。但為何能這麼拚？精密機械研究發展中心總經理賴永祥說，這是可以預見的，只要想像「一條產線能生產10萬片口罩」，每提早一天交付，等於多了10萬片口罩能用，若這60條產線都提早一天，相當於多了600萬片口罩，數量相當龐大。

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