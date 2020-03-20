　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防疫旅館太貴？柯文哲：百分之百免費大家就亂用

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席2020台北春季結婚購物節。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲出席2020台北春季結婚購物節。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

北市針對居家檢疫對象加碼補助，只要台北市民居家檢疫對象住在家中隔離，而家人出去住在北市旅館14天，該居家檢疫者可獲14天共7000元補助。儘管市府加碼補貼，但仍有民眾認為防疫旅館太貴，台北市長柯文哲說，這是部分負擔的概念，「百分之百免費大家就亂用」，如果防疫旅館不要錢，大家一定說「我很久沒住過飯店我去住」。

台北市昨宣布第三家旅館業者加入防疫旅館的行列，但該旅館定位客群較高，一晚要價7500元，14天隔離期間需實際支付12萬1275元，考量防疫旅館的開銷需由居家檢疫對象自費，不少民眾認為價格實在太高昂，市府雖加碼推出14天7000元補助，但仍如杯水車薪。

對此，柯文哲20日出席春季結婚購物節活動前受訪表示，這是「co-pay」共同負擔的概念，就好像健保費，如果百分之百免費大家就亂用，「現在如果說去住防疫旅館不要錢，大家一定說我很久沒住過圓山飯店我去住」，所以不可能，而且旅館有貴有便宜，所以我們叫co-pay，部分負擔的概念。

「在這段時間我們有大量的留學生從歐洲美國回來。」柯文哲說，事實上台北市有的家庭房間沒有幾個，甚至說住套房，廁所浴室共用，那怎麼居家隔離、居家檢疫？有困難，所以就想出居家檢疫的住家裡、正常的去住旅館，對旅館來講，收一個正常的市民他們沒有問題，來一個居家檢疫的還要一大堆設施，很麻煩。

柯文哲說，對旅館來講，也增加一個業務，現在旅館業很慘，所以我們就想出這個方法，用部分負擔方式鼓勵正常家人去住旅館，需要檢疫的住家裡，比較順暢

至於防疫旅館比較貴的問題，柯文哲說，「台北市什麼都貴啊」，不是只有防疫旅館貴，但是對很多航空公司、外國人來說，基於交通方便，還是喜歡住台北市。

媒體追問，是否有有跟中央談到補助的部分？柯文哲說，這是地方政府可以決定的，我們就出，我們現在是這樣，第一災害準備金有7億，第二預備金還有大概7億。柯還說，大概下禮拜一會發布台北市的緊急紓困方案，很怕一些企業撐不住倒閉，一倒閉的話，失業問題很麻煩，「所以營業額會下降超過50%的我們還是會優先救，原則上是至少不能倒閉」。

ET快訊
蘋果發布「iPhone限購令」　受限型號曝光
直擊北部高中封校內部現場！6人防護衣包緊緊全面消毒
彰化警官爽遊土耳其回來了！　被網罵翻回應了
南部又一大學生新冠肺炎確診！從法國返台後足跡曝光
購物天后被控外遇李宗瑞　前夫「拿床上證據片」：白色內衣一樣的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

新北封場館防疫　柯文哲稱「適當就好」：別疫情結束前經濟先垮

ET民調／8件最希望政府做的個人經濟政策　第3名是「降低貸款利率」

學校3萬人與50人同SOP？柯文哲：2人確診就停課要修

防疫旅館太貴？柯文哲：百分之百免費大家就亂用

疑網軍帶風向掀「囤貨潮」　蔡清祥：已鎖定對象「追查到底」

ET民調／禁止外國人入境還不夠 9成3民眾認為隔離措施應更嚴格

「國家實驗室一天檢驗3200件」蔡英文：疫情進入第二階段艱困戰

ET民調／萬人歸國掀恐慌　72％民眾擔心自己染上新冠肺炎

雲端最前線／ET民調／疫情重創？86%憂經濟大衰退！

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

新北封場館防疫　柯文哲稱「適當就好」：別疫情結束前經濟先垮

ET民調／8件最希望政府做的個人經濟政策　第3名是「降低貸款利率」

學校3萬人與50人同SOP？柯文哲：2人確診就停課要修

防疫旅館太貴？柯文哲：百分之百免費大家就亂用

疑網軍帶風向掀「囤貨潮」　蔡清祥：已鎖定對象「追查到底」

ET民調／禁止外國人入境還不夠 9成3民眾認為隔離措施應更嚴格

「國家實驗室一天檢驗3200件」蔡英文：疫情進入第二階段艱困戰

ET民調／萬人歸國掀恐慌　72％民眾擔心自己染上新冠肺炎

雲端最前線／ET民調／疫情重創？86%憂經濟大衰退！

確診前3國玩透透！49歲男在英國咳嗽「帶病再high7天」…入境還填花粉過敏

林園縱火2死案14天破案！　警方靠「神秘關鍵點」等到凶嫌堂哥現身

降落前自爆「我吃退燒藥！」　旅美女「想回中國治療」下機就確診

叫學習扶助童上台！國小校長當全校面「人越多老師越丟臉」　網怒：不配當校長

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

等了6個月！Android 11終於為Pixel 4添「睜眼才可解鎖」機制

女大生高捷紅線世運站突落軌　列車急煞不及輾過...夾輪下當場死亡

2020台北國際成人展夢幻卡司掰了！因疫情停辦　主辦損失3000萬

澳航停飛國際線裁員2萬人　鼓勵失業員工「可以改去超市上班」

今天是「超級整除日」！本世紀只有9天　錯過再等5年

政治熱門新聞

為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

兒子設計罷韓T恤　陳時中回應了

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

台南公務員爽飛土耳其：出國是我的權益

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

蘇貞昌曝光「糧食、衛生紙」存量：非常足夠！盡量買貨很多！

陳建仁揭這些國家都來問台灣防疫

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

民眾瘋搶衛生紙 蘇貞昌鼓勵多消費：趁機囤貨牟利「絕對嚴懲」

北市防疫旅館曝光！14天要價12萬

趙少康揭為何有錢有閒年輕人狂中鏢

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

黃智賢轟陳時中害慘台灣人

更多熱門

相關新聞

白俄羅斯足球聯賽照打、觀眾進場

白俄羅斯足球聯賽照打、觀眾進場

歐洲許多足球聯賽都因新冠肺炎都宣布延賽，沒想到還是有歐洲國家不甩疫情，白俄羅斯足協主席巴札諾夫(Vladimir Bazanov)堅稱境內只有51例確診，且國家沒有宣布進入緊急狀態，因此聯賽於週四照樣開打，也不限制球迷入場。

水手關基地　陳偉殷自主訓練中

水手關基地　陳偉殷自主訓練中

阿根廷全國居家隔離　違者刑法處罰

阿根廷全國居家隔離　違者刑法處罰

搶囤生活必需品「徒刑7年」　高檢通令「速查嚴辦」

搶囤生活必需品「徒刑7年」　高檢通令「速查嚴辦」

網軍帶風向掀囤貨潮？蔡清祥：已鎖定對象查到底

網軍帶風向掀囤貨潮？蔡清祥：已鎖定對象查到底

關鍵字：

柯文哲柯P台北市防疫旅館新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

洗澡洗太久積水流出！桃園女被前女友「活活打死」

即／加州發布禁足令　4000萬人受影響

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面