防疫旅館太貴？柯文哲：百分之百免費大家就亂用

▲柯文哲出席2020台北春季結婚購物節。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

北市針對居家檢疫對象加碼補助，只要台北市民居家檢疫對象住在家中隔離，而家人出去住在北市旅館14天，該居家檢疫者可獲14天共7000元補助。儘管市府加碼補貼，但仍有民眾認為防疫旅館太貴，台北市長柯文哲說，這是部分負擔的概念，「百分之百免費大家就亂用」，如果防疫旅館不要錢，大家一定說「我很久沒住過飯店我去住」。

台北市昨宣布第三家旅館業者加入防疫旅館的行列，但該旅館定位客群較高，一晚要價7500元，14天隔離期間需實際支付12萬1275元，考量防疫旅館的開銷需由居家檢疫對象自費，不少民眾認為價格實在太高昂，市府雖加碼推出14天7000元補助，但仍如杯水車薪。

對此，柯文哲20日出席春季結婚購物節活動前受訪表示，這是「co-pay」共同負擔的概念，就好像健保費，如果百分之百免費大家就亂用，「現在如果說去住防疫旅館不要錢，大家一定說我很久沒住過圓山飯店我去住」，所以不可能，而且旅館有貴有便宜，所以我們叫co-pay，部分負擔的概念。

「在這段時間我們有大量的留學生從歐洲美國回來。」柯文哲說，事實上台北市有的家庭房間沒有幾個，甚至說住套房，廁所浴室共用，那怎麼居家隔離、居家檢疫？有困難，所以就想出居家檢疫的住家裡、正常的去住旅館，對旅館來講，收一個正常的市民他們沒有問題，來一個居家檢疫的還要一大堆設施，很麻煩。

柯文哲說，對旅館來講，也增加一個業務，現在旅館業很慘，所以我們就想出這個方法，用部分負擔方式鼓勵正常家人去住旅館，需要檢疫的住家裡，比較順暢

至於防疫旅館比較貴的問題，柯文哲說，「台北市什麼都貴啊」，不是只有防疫旅館貴，但是對很多航空公司、外國人來說，基於交通方便，還是喜歡住台北市。

媒體追問，是否有有跟中央談到補助的部分？柯文哲說，這是地方政府可以決定的，我們就出，我們現在是這樣，第一災害準備金有7億，第二預備金還有大概7億。柯還說，大概下禮拜一會發布台北市的緊急紓困方案，很怕一些企業撐不住倒閉，一倒閉的話，失業問題很麻煩，「所以營業額會下降超過50%的我們還是會優先救，原則上是至少不能倒閉」。