昔SARS病人…今「口罩國家隊」指揮官　鄭文燦臉書透露感人故事

▲「口罩國家隊」指揮官戴雲錦，在SARS時期，曾是負壓隔離病房的病人。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在SARS時期，「他」曾是負壓隔離病房的病人，這次新冠肺炎疫情，以感同身受信念，擔任指揮官，帶領26家工具機廠商相挺組成「口罩國家隊」，將原本半年的工期縮短至25天就完成60條口罩生產線。市長鄭文燦17日參訪台灣瀧澤科技公司後，於臉書PO文透露此次「口罩國家隊」指揮官、瀧澤科技總經理戴雲錦的感人故事。

▲鄭文燦頒發感謝狀給瀧澤科技總經理戴雲錦。（圖／市府提供）

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鄭文燦於17日前往楊梅區，參訪台灣瀧澤科技口罩產線及瞭解產量供應情形，並頒發感謝狀及致贈蛋寶生技的幸福滴雞精禮盒，表達對口罩國家隊的感謝。鄭文燦表示，台灣瀧澤科技是工具機廠商重要領導品牌，也是日系企業，在台經營已約47年，針對市場需求開發設備，深具優秀傳統及工具機技術經驗。

▲鄭文燦臉書透露戴雲錦的感人故事。（圖／市府提供）

鄭文燦說，在國家防疫作戰的時候，桃園企業挺身而出，成就台灣奇蹟的防疫英雄，瀧澤科技總經理戴雲錦是這一次口罩國家隊指揮官，在SARS時期，曾是負壓隔離病房的病人，對這次疫情更是感同身受，2月6日接到經濟部沈榮津部長電話，10日就帶著團隊北上進駐，整合30幾家企業，展現台灣產業堅強實力，將原本半年的工期縮短至25天就完成60條口罩生產線。

▲▼參訪瀧澤科技。（圖／市府提供）

而在這25天大家早出晚歸，日夜加班都不覺辛苦，台灣有很多感人故事，有天大家突然變成故事的主角，相信這份成就跟光榮記憶，可以激勵更多年輕一代，這一場仗，打得很漂亮，未來的挑戰也許更艱困，但我們有最堅強的國家隊當後盾，共度難關！

率領台灣眾多優秀企業及菁英，完成此次口罩生產的防疫任務，瀧澤科技總經理戴雲錦表示，個中辛苦不僅獲得豐富經驗，累積的人脈、自信及榮譽感將成為一生寶物，此份榮譽屬於全體同仁共有，亦是公司驕傲。

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