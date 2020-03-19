沒燒沒咳！婦認了「兒從陸回來」…本尊在旁卻謊報：親戚啦　醫怒還去別間醫院

▲婦人強調，只去兒子家一下下！（圖／翻攝醫師好辣 YouTube）

記者劉維榛／綜合報導

急診科醫師田知學透露，日前一名婦人來看診，卻沒有感冒症狀，逼問後才認了「我兒子才從中國大陸回來！」更扯的是，兒子本尊就在旁邊，婦人卻撒謊「是親戚」，氣得田知學趕緊通報1922。沒想到婦人準備要回家時，又噴一句不舒服原因，「一定是我吃了那家醫院的藥」，田知學整個大崩潰。

田知學在節目《醫師好辣》分享一起超怒案例，「我實在太生氣了」，一名中年婦人來急診，卻沒有咳嗽、發燒的感冒症狀，醫護人員一聽驚覺不對勁，不厭其煩一問二問三問，婦人才心虛坦承，「其實我兒子才從中國大陸回來！」

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田知學得知後，趕緊穿上隔離裝備，「我還是要假設她得到肺炎」，接著要求病患照X光片，確認肺部是否浸潤，才敢進一步問診。而婦人卻總是避重就輕，因沒跟兒子同住，強調「就去他家拿個東西，『一下下』我就出來了。」

由於當時還有一位男子陪同就醫，婦人解釋「是別的親戚。」田知學當下信了，豈料在外頭治療的過程中，一名護理師跑來表示，「她的兒子說，想要給她做進一步治療。」

田知學瞬間瞪大雙眼，暴怒逼問男子，「你是從中國大陸回來的兒子嗎？」男子回答，「對！」田知學再問，「你知道要打1922嗎？你知道你要自主管理嗎？你知道你現在根本不應該出現在醫院嗎？」男子卻通通回應不知道！

火冒三丈的田知學，也轉回頭質問婦人，「這樣叫做（接觸）一下下嗎，你們的關係就真的只有一下下嗎？」通報1922後，兒子開始要被監控自主管理，就先被回家隔離。

▲別讓醫護人員成了犧牲品。（示意圖／記者李毓康攝）

然而超怒故事還沒完，田知學說，婦人檢查完畢後，準備可以返家時，突然自爆「我覺得今天不舒服，一定是我吃了那家醫院的藥，吃了3、4天才會這樣。」田知學再度眼睛張大，逼問「哪一家醫院？」、「去那一家醫院的時候，你有去急診嗎？有告知旅遊史、接觸史嗎？」婦人一樣通通回答沒有。

「我真的很生氣」田知學握緊拳頭直呼，所以他們已經到處趴趴走了，也趕緊連絡那一間醫院。田知學事後也在臉書補充說明，「雖然這對母子最後是沒有感染新冠病毒，但是如果每個有接觸旅遊史的人都這麼想、沒有居家自主管理、檢疫隔離，後果真的會很可怕！」如今防疫不得鬆懈，她殷切急呼，「醫護人手不足、醫護被感染、疫情失控都是可以想見的。我們不要讓這狀況發生在台灣，好嗎？」

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