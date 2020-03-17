境外移入確診病例連環爆　黃智賢：陳時中不願面對現實

▲黃智賢、陳時中。（組合圖／記者黃克翔、林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎確診案例16日新增8例，全是境外移入，不料17日又暴增10境外移入，其中6人為旅行團群聚感染。對此，名嘴黃智賢批評，「這，都跟民進黨和陳時中不願面對現實，管制邊境有關。」

黃智賢17日在臉書指出，她2月初就建議口罩用實名制配售，用健保卡管制，3月中旬則建議網路預約買口罩，不該用抽籤，不管是一個月3片，還是一個禮拜3片，既然號稱日產1千萬片口罩，又全部徵收，「你其實應該用配給制。不要讓人民排隊試運氣，網路得抽籤。」

黃智賢提到，一個多月了，從日韓疫情嚴重開始就質疑，為什麼台灣邊境，只對陸港澳設防？為什麼一樣是疫情嚴重的韓國、意大利、伊朗，卻沒有限制韓國人、伊朗人和義大利人入境？日本和美國，嚴重隱匿疫情，實情絕不是現在顯示的病例而已。

黃智賢提及，她質疑了這麼久，要求日本美國和歐洲都應該列為三級警示，「陳時中，直到今天，才不甘願的，把日本和美國的三個州，列為三級警示。卻可能為時已晚。」如果禁止大陸人和澳門人入境台灣，就應該禁止日本、美國、歐盟及中東人入境，至於去過回來的台灣人，應該集中隔離14天。

黃智賢痛批，「拖拖拉拉，直到今天，全世界的人都可以入境台灣。」台灣這幾天病例數大增，都是境外輸入，都來自歐洲，日本和中東，「這，都跟民進黨和陳時中不願面對現實，管制邊境有關。跟見到洋人就下跪有關。」

黃智賢認為，當歐盟國家各自封城鎖國，美國禁止歐盟、英國、愛爾蘭人入境，加拿大禁止所有外籍人士入境，而台灣，有台獨護體神功，有日本和美國加持，「所以，只要繼續仇中反中，就可以了」、「老百姓的健康？隨他去。」

對於指揮中心16日宣布，全國高中以下師生禁止出國，黃智賢質疑，「那請問，大學生就可以出國？其他成人可以出國？」只禁止中小學生出國，並沒有禁止台灣人去三級警示的國家和地區，

更沒有禁止三級國家和地區的外國人來，只有對岸同胞不准來。

黃智賢再指，陳時中說人民去了三級，回來確診要懲罰，她想問「不確診，就不罰？你是在開玩笑？那三級國家的外國人為了逃難活命，紛紛來台灣怎辦？」要就邊境管制，全部不准入境，不然乾脆要求，所有入境者集中隔離14天。

黃智賢還說，外國人全部自費隔離，否則，居家隔離者越來越多，如何確保不再有境外移入？而一級，二級國家，更可能是防疫破洞，破洞越來越大，趕快補。