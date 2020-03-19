全球第二起！德國狼狗「新冠病毒」測試呈陽性...主人也確診　港漁護署證實

▲香港另一隻狼狗感染新冠肺炎，成為全球第二例。（圖／免費圖庫 Pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎持續蔓延，先前在香港確診感染的博美狗為全球首例，今（19）日香港漁農自然護理署（漁護署）發言人又宣布另一起個案，指出一隻德國狼狗又對新冠病毒的反覆測試呈陽性反應，目前已被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

發言人表示，新冠病毒測試呈陽性的德國狼狗，由於其主人已確診，因此昨（18）日連同另一隻唐狗被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。不過，唐狗的樣本並未對檢測呈陽性，目前上述兩隻狗並都沒有「新冠肺炎」的相關症狀。值得注意的是，漁護署會繼續進行密切觀察。

署方強烈建議將與新冠肺炎確診者或其密切接觸者同住的寵物（哺乳類動物，包括貓狗），安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

發言人還提醒，飼養寵物者須經常保持良好衛生習慣（包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物），並保持家居環境清潔衛生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。



最後，發言人強調，目前尚無證據顯示寵物會散播新冠病毒給人類，或因此生病。「寵物畜養人應時常保持良好衛生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。」

▲香港漁護署發言人再度證實另一隻狼狗感染。（圖／翻攝香港特區政府官網）



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