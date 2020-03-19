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全台百例確診地圖曝光　台北26人最多、新北25、 桃園13、台中9、高雄8

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全台100例確診地圖曝光！　台北26例最多、新北25、 桃園13。（圖／翻攝疾管署網站）

▲民眾可透過疾管署網站查詢新冠肺炎確診病例在國內的地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站

記者陳俊宏／台北報導

台灣18日暴增新冠肺炎（COVID-19）23例確診個案，累計達100人。根據衛福部疾管署公布的確診個案地理分布圖，台北市26例是全台最多縣市，新北市25例排第二，桃園市13例排第13，北北桃就占了總數的6成4；而新竹市也「破蛋」，確診數來到一例。

根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，民眾可透過該網站，查詢新冠肺炎確診病例在國內的地理分布。截至19日清晨5時43分最新更新，各縣市確診人數如下：

請繼續往下閱讀...

●台北市：26例。

新北市：25例。

●桃園市：13例。

●台中市：9例。

●高雄市：8例。

●彰化縣、台南市：5例。

●南投縣、雲林縣：2例。

●基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣：1例。

▲▼0318中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼指揮中心18日召開記者會，指揮官陳時中宣布新增23例確診。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼0318中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增23例確診病例，其中21例為境外移入病例（4例與土耳其旅遊團群聚相關），2例為本土病例（1例為埃及旅遊團個案接觸者）。

指揮中心表示，土耳其旅遊團新確診4例個案為3女1男，年齡介於20多歲至50多歲，其中2人無症狀，其他2人分別於3月11日及16日發病，經採檢通報，於18日確診；該旅行團截至目前共13人確診，已掌握接觸者共171人。

指揮中心說，其他新確診17例境外移入個案為10女7男，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於3月6日至3月16日，旅遊史分別為西班牙、美國各3例，英國、法國各2例，印尼、卡達、菲律賓、瑞士、德國各1例，另有1例曾至法國、西班牙、英國，1例曾至英國、義大利、法國。

指揮中心指出，2名本土病例分別為20多歲男性及20多歲女性，其中20多歲男性為埃及團確診個案接觸者，無症狀，經接觸者採檢確診；20多歲女性近期無出國史，3月12日發病自行就醫，經通報檢驗確診，感染源待釐清。

▼全台百例確診者關係圖。（點圖可放大／曾梓倩製）

▲▼100,肺炎,關係圖,地圖( 圖／曾梓倩製）

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