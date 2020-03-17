質疑「台灣蓋牌」！陳時中罕見怒了　外國檢驗數據一比：打爆一堆國家好嗎

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，台灣儘管鄰近最早的爆發地區大陸，截至17日下午仍只有77人確診，讓世界各國紛紛讚嘆台灣防疫能力，但也有人因此懷疑是「台灣蓋牌」。一名網友在批踢踢表示，外國公開的統計數據來看，台灣檢驗的比例其實相當高了，所以請大家不要亂帶風向了。

原PO在批踢踢表示，原本只有在微博才有人說，台灣不檢驗或台灣蓋牌等，但台灣網路最近好像也出現類似留言，「怎麼開始很多人在帶風向說台灣蓋牌」，從外國數據網站Our World In Data資料顯示，台灣的檢驗人數明明就在世界前段，超越台灣的國家還不到10個。

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▲台灣在33個國家與地區中排名第9。（圖／翻攝自Our World In Data）

Our World In Data統計33個國家與地區的每百萬人口檢驗數，排名第1到第8分別是巴林、南韓、中國大陸、冰島、挪威、斯洛維尼亞、義大利與奧地利，台灣在33個國家與地區（有數據可查證的）中排名第9。

原PO說，「排台灣前面的多只有2類，除了爆發國要狂驗外，就是有經濟實力與人口少的國家，在台灣前面的可能還有新加坡（伊朗），只是好像沒數據。」

其他網友看了文章後表示，「台灣境外的主動驗，境內要看之前的個案」、「最近一堆留言狂帶風向啊」、「（我覺得）贏韓國才是重點」、「台灣人大小事都直接PO網，最好蓋的住」、「我們又沒有大規模群聚感染，驗成這樣很棒了好嗎」、「今天（17日）陳時中才說到這個。」

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

中央流行疫情指揮中心17日召開記者會時，有媒體質疑政府以控制篩檢量的方式，「每天維持6、7百件的篩檢量，不讓確診總人數增加，呈現台灣還沒有出現社區傳播的假像」。問題讓指揮官陳時中罕見動怒，表示根本沒有所謂的假象，強調台灣有科學證據支撐疫調，「假象」二字對負責疫調的人員並不公平。