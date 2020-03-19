新竹市破功！遊歐留學生返台確診染疫　全台淨土還有8縣市

▲新冠肺炎本土病例及境外移入病例地理分布圖。（圖／翻攝衛生福利部疾病管制署網站）

記者徐愷昕／新竹報導

新冠肺炎疫情爆發以來，新竹市為落實防疫一直超前部屬，保持市內零確診狀態，但19日確定已破蛋，根據衛福不疾管屬今日公布的全國新冠肺炎病例地理分佈圖可見，新竹市已出現第1例確診個案，目前台灣僅剩下嘉義縣市、屏東、花東及離島等8縣市尚無確診病例。

新冠肺炎國際間蔓延，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日在立法院談到這兩週是危險期，預告「今天確診案例會更多」，指揮中心下午也一口氣公布最新確診病例達到23例，創下單日新高，總計來到100例，其中新竹市也出現首例，衛福部官網19日最新病例分佈圖從零確診的深綠色變為淺綠色。

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▲新竹市為圍堵疫情散佈，面對各項防疫工作一直都是超前部屬的狀態。（圖／新竹市政府提供）

新竹市為圍堵疫情擴散，面對各項防疫工作一直都是超前部屬的狀態，1月21日即開設2級疫情指揮中心，2月27日更是迅速提升為1級開設，且這段期間除防疫物資發放、關懷掌握居家隔離民眾外，校園防疫等龐大防疫工作也都認真落實，目的就是希望能守住市民的健康。

新竹市衛生局表示，中央疫情指揮中心18日公布的新竹市確診案例是名從歐洲返國的留學生，在機場入境時即出現鼻塞等不適症狀，他主動向檢疫單位通報，經篩檢確定為陽性後速由防疫專車送回新竹，市府目前採高規格防疫措施，將他收治於負壓隔離病房中治療，對此，衛生局再強調，因此個案是入境確診後直接送醫，所以確定他過程中都未與其他人接觸，市民可以放心、不必恐慌。

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