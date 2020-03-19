民航局「空域查詢圖資」新竹市掛蛋　玩家憂：31日起無人機恐全面禁飛　　

▲民航法遙控無人機專章以及施行細則將在31上路，但是民航局「空域查詢圖資」中的「正面表列」管理空域，新竹市竟然沒有一個地方可以飛。（圖／新竹市議會提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民航法遙控無人機專章以及施行細則將在31上路，但是民航局「空域查詢圖資」中的「正面表列」管理空域，新竹市竟然沒有一個地方可以飛，引發無人機玩家與業者反彈陳情。新竹市議會國民黨團19日由議長許修睿及書記長吳青山代表提案，黨籍議員共同連署通過，建議市府尊重民意，採「負面表列」，並盡快公告哪些地方不能飛，讓無人機玩家及業者有所依循。

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▲民航法遙控無人機專章以及施行細則將在31上路，但是民航局「空域查詢圖資」中的「正面表列」管理空域，新竹市竟然沒有一個地方可以飛。

新竹市議會議長許修睿表示，這個議題爭議已久，包括他本人及許多黨籍議員都接到玩家及相關協會的陳情反映，希望市府採開放態度，合理劃設禁飛區域，兼顧飛行安全性與無人機產業發展。

「負面表列」的管理機制就是由地方政府公告哪裏不能飛，由於無人機玩家大多對新竹市飛行的地形地貌相當了解，市府只要針對安全有疑慮的地點宣布禁飛，玩家大多能配合，執行起來也較為容易。因此目前許多縣市大多採「負面表列」的管理機制，目前各縣市只有新北市、新竹市、台中市與嘉義市仍採正面表列。

「新竹市到現在都還沒有公告哪些地方可以飛！」中華無人機教育發展交流協會理事長岳志忠就表示「難道新竹市竟然沒有一處地方可以飛嗎？」，玩家們也擔心3月31之後，新竹市無人機將面臨無處可飛的窘境。

新▲竹市議會國民黨團19日由議長許修睿及書記長吳青山代表提案，黨籍議員共同連署通過，建議市府尊重民意，採「負面表列」，並盡快公告哪些地方不能飛，讓無人機玩家及業者有所依循。

新竹市議會國民黨團一致認同無人機運用廣泛，不論在緊急救災、地政套圖、建築結構、環境保護、農業發展，甚至協助防疫等各個面向皆有助益，適當的管理機制是應當的，但也不能因噎廢食、全面禁飛，建議市府應聆聽無人機玩家及產業的心聲，邀集產官學研召開說明會或公聽會，尋求最適當的管理機制，以免原先立意良好的無人機管理新制淪為操作者口中的「無人機惡法」。

▲中華民國無人機教育發展交流協會理事長岳志忠(右)日前為了無人機管理機制拜會議長許修睿。

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