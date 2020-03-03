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台南市無人機飛行場域　交通局：朝負面表列方向規劃及管理

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▲台南市交通局邀集產官學界等相關單位召開「台南市遙控無人機可飛行區域公告事宜」會議，與會人士對市府採負面表列作法大為肯定。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市交通局邀集產官學界等相關單位召開「台南市遙控無人機可飛行區域公告事宜」會議，與會人士對市府採負面表列作法大為肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

無人機飛行場域近日來引起民間熱議，為進一步了解民間需求，台南市交通局3日邀集產官學界等相關單位召開「台南市遙控無人機可飛行區域公告事宜」會議，與會人士對市府採負面表列作法大為肯定，表示有助於無人機產業發展和滿足飛友的期待。

台南市交通局長王銘德也允諾會逐步公告禁止飛行場域，持續滾動式檢討及彙整各方意見，研擬委適管理規範，以符合民眾需求。

王銘德局長表示，2020年3月31日將實施民用航空法新增的遙控無人機管理專章，並授權地方政府管理轄內飛行場域，市長黃偉哲相當重視無人機產業未來發展，責請交通局3日召開「研商本市遙控無人機可飛行區域公告事宜」會議，民航局組長應邀出席指導，會議並邀請台南市議會、成功大學、長榮大學、南台科大、台南社區大學、台南市無人機協會、台南市遙控飛行科技發展協會等單位共同參加，也吸引不少無人機玩家出席會議發表意見。

王銘德局長指出，台南市縣市合併升格後，行政區幅員遼闊，轄內人口及建築密度差異甚大，且有台南機場及軍事基地等飛航管制區，現階段正積極蒐集民眾訴求及各權責機關意見，會議中有關郭國文立委代表、台南市多名議員、無人機產學團體、台南社區大學及相關無人機飛行團體所提出的建言與訴求，交通局都已充分了解，並將以保障公共安全為前提，同時兼顧民眾與飛友的權益，研擬妥適的管理規範。

綜規科科長莊惠忠表示，近日頻頻接獲民眾陳情反映關於無人機飛行空域一事，坊間流傳的圖資為去年初步調查結果，目前統計可開放區域已超過200處。台南市目前並未正式公告飛行場域，也持續請轄內各單位提報空域開放或禁止飛行之需求，民眾若有建議地點或相關疑問也歡迎提供，將與相關單位協商討論，期能在法令實施前公告第一波禁止飛行場域。

交通局重申，民用航空法之遙控無人機專章將於3月31日正式施行，有關飛行場域市府仍在調查蒐集各界需求及意見，並朝負面表列方向規劃；法令正式上路後，也會持續依中央主管機關意見並考量民眾需求，滾動式檢討，以期兼顧公共安全及飛友權益。

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