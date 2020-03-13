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無人機玩家怒了！批訓練場地少、配套嚴重不足　要求專法延後上路

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▲▼反無人機專法匆促上路，無人機玩家集結抗議。（圖／記者賴文萱攝）

▲無人機專法就要上路，但玩家集結抗議許多配套措施仍不足，要求延後執行。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

民航局納管無人機，相關管理機制將於3月31日起生效，不過，由無人機玩家組織的313反不平等空域聯盟今（13）日赴交通部前抗議，玩家認為在各項法規細部配套嚴重不足的情況下，政策應該要延後執行，另外，也要求全台空域應該採用負面表列，並放寬郊區、河濱公園等空域，還給民眾空拍權。

無人機專章月底就要上路，但目前各縣市政府的無人機圖資卻還沒真正定案，先前許多玩家也發現，多個縣市開放無人區飛航區相當少，導致圖資「一片紅」，此事引來玩家眾怒，今約有50人聚集在交通部廣場前抗議。

請繼續往下閱讀...

▲▼無人機圖資地圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲從無人機圖資中可見，先前許多縣市幾乎全市禁飛無人機，僅開放極少數地點。（圖／記者賴文萱翻攝）

313反不平等空域聯盟發言人陳俊偉表示，他本身從事電視、電影空拍工作，這次玩家共提出5大訴求，包含「全台空域採負面表列」、「放寬郊區、河濱公園空域」、「增加操作／考試訓練場地」、「多軸無人機保險費過高」、「配套措施不足要延後執行」。

陳俊偉說，如果全部採正面列表（可飛航區）會產生一個嚴重問題，如果家裡沒被劃進去，等於在家裡附近練習，無人機一起飛可能就會變成非法行為，限制住許多人空拍的權利。在玩家反應下，各縣市地方政府過去幾周有逐漸放寬無人機飛航區，現在僅剩下新竹市、台中市、嘉義市、新北市仍要採用正面表列，台北市還在研議中，但也已傾向負面表列。

▲▼反無人機專法匆促上路，無人機玩家集結抗議。（圖／記者賴文萱攝）

▲313反不平等空域聯盟發言人陳俊偉。（圖／記者賴文萱攝）

聯盟也希望能增加非都會區之河濱公園或是人口密度在「1000人/平方公里」以下鄉、鎮、區規劃更多的休閒飛行場域，如此方能在法規合理的管理及配套下，又不影響無人機休閒產業。聯盟表示，台灣無人機休閒族群至少有幾十萬人，友善休閒無人機也會為各地方縣市增加不少觀光收益。

另外，聯盟反應各縣市對無人機訓練埸地有不足問題，因為目前場地多規劃和各航模飛行埸共用，但如果讓大家全部都只能在統一場地飛行，會造成飛機過多或塞機，希望政府可以多規劃無人機訓練埸地，如30x40或是30x50米的草地或是空地都可以，只需要求訓練時有足夠的安全距離等配套。

▲▼反無人機專法匆促上路，無人機玩家集結抗議。（圖／記者賴文萱攝）

▲玩家認為無人機專法有許多配套不足的地方，應等規劃完整後才實施。（圖／記者賴文萱攝）

至於在無人機法規險部分，聯盟表示，目前針對無人機的相關法規險非常少，連線上試算保險都無，且內容只重視「每人」死（300萬）或是「每人」傷（150萬），連車險中基本的財損都沒有還要外加，希望能夠有合理化的保費。聯盟也要求要配套增加空域同時能有基本的第三人責任保險建議，讓官方放心，民眾玩的也安心。

▲▼反無人機專法匆促上路，無人機玩家集結抗議。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼玩家高舉無人機，齊聚高喊「撤回不平等空域，還我空拍權」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼反無人機專法匆促上路，無人機玩家集結抗議。（圖／記者賴文萱攝）

聯盟喊話，從上述種種問題看來，各項法規細部配套都嚴重準備不足，希望民航局能在配套充足下才施行，及公告正負面表列。聯盟說，民航局把未來取締無人機的工作交給地方縣市政府，但實際上，地方有多少人力能取締？有預算、技術、知道怎麼配合嗎？這些細節都沒釐清的情況下，玩家也可能選擇「黑飛」，這樣硬推無人機政策其實是沒有意義的。

對此，民航局回應，圖資部分會在月底前跟地方政府做好確認，若地方有規劃執法緩衝期，民航局尊重地方政府權責，但也建議地方，針對影響公共安全、飛航安全及累犯的部分要排除適用。

▲▼無人機考場啟用後，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲無人機專章將於3/31上路。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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