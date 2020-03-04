無人機納管倒數「各地圖資一團亂」！立委提暫緩上路　林佳龍回應了

▲無人機圖資顯示，有11縣市幾乎全面禁飛，但民航局解釋，目前還不是最終版本。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

民航局納管無人機，相關管理機制將於3月31日起生效，不過多名立委今（4）日在立法院交通委員會中表達，民航局針對無人機飛航區域並沒有要求要正面表列或是負面表列，導致現在各縣市政府的規劃還是一團亂，應該考慮暫緩上路。對此，交通部長林佳龍表示，先前無人機專章已延後上路了，過去也有不斷宣導，最後一個月只要只要再加強一下，相信是可以完備。

立委邱顯智今在交委會質詢時表示，無人機專章將在3月底上路，可是對於無人機能飛哪，民間的願望就是希望可以採負面表列，直接告訴大家哪裡不能飛，因為正面表列是無法窮盡的。他說，但民航局態度曖昧，沒有強制要求地方政府應該要正面或是負面表列，造成現在快要上路了，各地狀況亂七八糟，甚至有地方幾乎禁航。

請繼續往下閱讀...

邱顯智說，還有比較嚴重狀況是對自然人跟法人，做了差別待遇，抑制了產業發展，現在地方亂成一團，以這樣的狀況應該考慮3/31是否暫緩上路。

▲林佳龍回應無人機專章3/31上路議題。（圖／記者林敬旻攝）

立委魯明哲也表示，無人機現在管轄單位也不一致，有些地方政府丟給交通局，有些丟給青年發展局，且中央沒明文規定正面或負面表列，屆時會造成上路後稽查有問題。他說，不希望無人機專章考慮不夠周延，把美麗天空封閉了，建議法規應該延緩實施。

民航局長林國顯回應，現在地方政府還沒仔細思考要開放多少，這幾天台南、高雄有開相關會議，也有表達他們願意開放多一點綠區（可飛航區域）。民航局強調，最終圖資還沒定案，各地都還在評估與規劃中。

▲無人機專章將於3/31上路。（圖／記者黃孟珍翻攝）

交通部長林佳龍則指出，他上任部長之後，已把無人機專章上路時間延至今年3/31，就是希望整合中央、地方政府的權責，因為未來無人機取締主要是在地方政府上，執行上一定要以安全為第一，除了要興利也要防弊。否則未來無人機出現安全事故，大家會反應過度，導致政策失敗。現在剩最後一個月，對於各地政府有各種意見出來，相信只要再加強一下，政策是可以完備的。