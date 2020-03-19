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武漢微解禁！　無疫情小區居民可分時段進行「個人自由活動」

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▲▼武漢封城1個多月。（圖／路透）

▲武漢封城多時。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情逐漸穩定，病情最先爆發的武漢地區，18日宣布最新規定，無疫情小區居民，可以在小區內進行非聚集性的個人自由活動，視情況恢復小區內的便利店、藥店...等營業。

根據新華社，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部社區疫情防控組發佈《關於無疫情社區、村（隊）調整管控措施的意見》（下簡稱《意見》）指出，全市認定的無疫情社區、村（隊）可對管控措施作有序調整。

被認定為無疫情社區的，允許居民分批、分時段、分樓棟，在社區內進行非聚集性的個人活動。社區居民需要辦理健康隔離證明的，由個人提出申請，社區按規定出具居民在無疫情社區安全隔離的相關證明。

被認定為無疫情社區且連續7天以上的，允許居民在社區內進行非聚集性的個人自由活動。可恢復社區內為居民提供生活必需品的便利店、藥店、小菜場等正常營業，但須對申請經營門點進行檢查及風險評估，嚴格實施場所消殺、經營人員健康檢查、防止人員聚集、非接觸式購物等措施。

被認定為無疫情村（隊）的，可有序恢復村民生活秩序，開展農業生產，組織村民開展春耕備耕，暢通農業生產物資通道，保障農資商店正常營業，允許農機在無疫情村（隊）間跨區域作業。

《意見》指出，調整管控措施要按照「利於防控、便於生活、科學適度、精准有效」的原則，管控措施調整由無疫情社區所在社區、村提出申請，街道（鄉鎮）檢查覆核，各區防控指揮部審核批准，報市防控指揮部社區疫情防控組備案。

據17日最新資料，全市無疫情社區累計數5607個，占比78.9%；無疫情社區累計數556個，占比39.5%；無疫情村（大隊）累計數1844個，占比94.9%。全市已命名首批無疫情街道（鄉鎮）10個。

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