疫情會過去學習要繼續　台南停課不停學線上直播教數學

▲台南市長黃偉哲，在教育局鄭新輝局長的陪同下，到崇明國中了解教師運用通訊軟體對學生進行遠距視訊線上直播教學的實施情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠疫情升溫，因應停課不停學的需求，台南市教育局在黃偉哲市長的超前部署指示下，已完成3種線上自學模式規劃，教育局和3大出版商合作，共同發表公私協力的線上自主學習模式後，19日黃偉哲市長在教育局鄭新輝局長的陪同下，到崇明國中了解教師運用通訊軟體對學生進行遠距視訊線上直播教學的實施情形。

黃偉哲市長肯定教育局和崇明國中的積極作為，對學生在家自主學習的可行模式和可用資源做充分盤點和完整規劃，也對老師的專業投入和表現表示感謝。隨著全球疫情的快速擴散，台灣的疫情也日漸升溫，未來各級學校學生隨時都有可能因學校停課、受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理而在家中自學，因此必須妥善做好準備，不可以因停課而中斷學生的學習。

教育局鄭新輝局長表示，為做好學生停課不停學準備，教育局共規劃3種可行的線上自主學習模式。第一種公私協力模式，由3大出版社免費提供其所建置的線上學習資源，目前已架設在教育局首頁的「線上自主學習網」，並分別由各校完成師生操作使用的研習與指導。第2種教師線上直播教學模式，由教師透過通訊軟體，在同一時間與班上不同地點的學生，進行遠距視訊教學，可發揮師生溝通互動的功能，即時掌握學生的學習狀況，增進學習效果。透過實際演練，輔導團接著會進行第2階段教師直播教學的推廣研習，讓教師和學生都可以熟悉操作方式。此外，教育局已進一步盤點完成現有和即將採購的平板與筆記型電腦共1萬1330台，配合5大電信業者提供的無線網路優惠方案，將可提供家中無資訊設備和網路的學生在家自主學習需求，讓家長放心。

陳威介校長表示，因應教育局「停課不停學」的目標，崇明國中已訂定學校停課期間之課程與教學作業流程，除了提供教師在停課時仍可進行教與學的實施策略外，也提供教育局規劃的各領域線上自主學習平台資訊，並協助教師能運用不同通訊軟體進行同步或非同步的線上教學活動。崇明國中今天模擬在停課時，師生如何在各自家中上一堂數學課。蔡宗榮老師選用微軟於2014年即與教育局合作進行師生單一帳號整合的軟體Microsoft Teams，由師生在指定的時間點，一同進入平台，即可讓線上教學同步化，並透過視訊互動，進行數學課程的教學與評量。以通訊軟體進行遠距視訊直播教學，最大好處是可以隨時透過互動，掌握學生的學習專注度，也可即時回應學生的學習問題。

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