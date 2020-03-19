畫面曝光！桃機湧萬人逃難返國潮　防疫車隊排爆...人龍繞2排看不到盡頭

▲桃園機場爆逃難返國潮，防疫車隊排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（19）日零時起限制非台灣籍人士入境，返國台人均須居家檢疫14日。桃園機場一早爆發逃難返國潮，民眾搶著回台灣，造成現場搭乘防疫車隊的排隊人潮排爆了。據統計，今、明兩日均有9000人左右返台，防疫專車搭乘人數暴增10倍，交通部也緊急協調車輛支援。

請繼續往下閱讀...

▲桃園機場防疫車隊排隊人潮塞爆，搭乘人數暴增10倍。（圖／讀者提供）

交通部長林佳龍指出，由於歐美等國疫情嚴峻，預期許多旅外台灣人，會趁這兩天趕回台灣，據估單今天就會有1萬人返台，且皆須居家檢疫。實際上看數據，今日預報有8881人返台，明日有9000人以上，有立委指出，海外留學生多達7萬人，預估都會搶在近日趕回台灣，搭車人數暴增10倍。

今日桃園機場現場，就有許多返國民眾耗費很多時間在等搭車，排隊人潮大排長龍。據了解，除了人潮多之外，主要是因為防疫車隊搭乘時有嚴格SOP，包含要登記名單造冊、確認檢疫通知單，還得要行李消毒、手部消毒等。

桃園機場總經理林祥生表示，由於今起所有入境者均需要居家檢疫，導致防疫專車搭乘人數暴增10倍，目前已安排450輛計程車投入新竹以北的短途運輸，也協調租賃車業者，投入200輛車接送國人，另已從松山機場協調50輛車至桃機運輸，台中以南部分則以遊覽車協助。

▲桃機表示，今早第一波1000名旅客都已疏運完畢。（圖／讀者提供）

交通部長林佳龍表示，這兩天是高峰期，交通部集中全力協助疏運，預計明日開始會逐漸紓解。林祥生也說，目前有450輛計程車，每輛每天可跑6趟、200輛租賃車，每輛可跑3趟，大型車則每日可跑50到100趟，今早第一波的1000名旅客都已疏運完畢。

▲桃園機場今預估入境人數為8881人。（圖／讀者提供）



桃機強調，防疫車隊需全程配戴口罩，且乘客下車後，該車輛必須完成全車消毒的程序，才能再次載客，請旅客安心搭乘。返國需居家檢疫的民眾，以自行駕車、親友接送為優先，因防疫車隊能量有限，怕旅客久候，但不可搭乘大眾運輸工具，否則罰款10萬元至100萬元。

從桃園機場入境的居家檢疫旅客請配合分流：

往雙北、基隆、桃園、新竹→搭防疫計程車

往苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮→搭防疫租賃車

往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東→搭乘防疫遊覽車（座位間隔），抵達目的縣市時，再由親友接送返家。

►快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

►確診百人掀搶購潮⋯家樂福「泡麵、罐頭、米全被搬光」 她嘆：硬戰正要開始