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三成旅客搭防疫專車！指揮中心：機場動線順暢「等40分鐘就完成檢疫」

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記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣佈，19日起入境國人需居家檢疫14日，自機場返家時需搭乘防疫專車。桃園機場公司表示，已安排700輛防疫專車待命，另有50輛防疫巴士協助。中央流行疫情指揮中心表示，目前約有三成旅客會使用防疫專車，今日高峰時段入境旅客數已有減少，平均每人檢疫時間大幅縮短，約僅40分鐘。

▲▼桃園機場爆逃難返國潮，防疫計程車排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

▲桃園機場爆逃難返國潮，防疫計程車排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日機場狀況順暢很多。副指揮官陳宗彥表示，今日機場狀況比昨天順暢，平均每人等候40分鐘就能完成檢疫，昨天入境人次約6000人，實際返國人數都有在遞減，今天中午12點前入境者已採檢169位，今日高峰時段入境旅客，比昨天減少300人，都有陸續遞減。

防疫專車部分，到目前為止有三成旅客會運用，其他多由親友接送，專車會在機場端加速調動，等候時間也會縮短。電子聲明部分約有七成人使用，在出發地也有要求航空公司協助，今天已有產生效果。另桃機公司進行調度，分流旅客人數，讓邊境防疫作為更順暢。

機場公司表示，共調度了500輛防疫計程車(含松山機場支援100輛)，另動員200輛防疫租賃車，此外，還安排了50車次的防疫巴士全力疏運，今日清晨5到7時，入境人數雖高達約2400人，但所有旅客平均候車時間最多只需約40分鐘即可順利搭上車返家。

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