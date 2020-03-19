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確診百人掀搶購潮⋯家樂福「泡麵、罐頭、米全被搬光」　她嘆：硬戰正要開始

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▲▼家樂福掀搶購潮。（圖／讀者授權提供）

▲家樂福掀搶購潮。（圖／讀者授權提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，台累積確診案例已達100人，歐洲各國更是嚴重，憂未來恐面臨疫情持久戰，繼衛生紙之亂後，開始有民眾發現量販店、超市的乾糧、泡麵、罐頭等食品被掃空狀況，讓她忍不住有感而發：「這場硬戰其實才正要開始！」

▲▼家樂福掀搶購潮。（圖／讀者授權提供）

▲▼家樂福貨架空空。

▲▼家樂福掀搶購潮。（圖／讀者授權提供）

一名鍾姓女網友在臉書發文透露，昨晚9時是這個月三度到家樂福採買，卻發現店內明明推車少、人潮也少，但大多數貨架上的食品全空了，包括衛生紙架、泡麵架、罐頭架、義大利麵架、各式乾糧餅乾全空了，讓她無奈嘆：「沒有人知道疫情會怎樣發展，現在已經不是零星個案，當數字倍數增加的時候，這場硬戰其實才正要開始。」

她認為新冠肺炎來勢洶洶，除年長者及慢性疾病患者有較大威脅，同時更挑戰了人性和自律，「有人要賺災難財囤貨高價賣防疫相關用品，有人貪便宜不畏風險的還是在近期出國玩，有人明知道感染了還是要隱匿趴趴走。」尤其全台進入備戰狀態已久，絕不可以在現階段鬆懈，也希望所有人都可以很自律，「保護自己保護他人。」

對此，家樂福回應表示，昨晚發現線上購物人數飆高，單量直接逼近1萬4千單，貨來不及上架又被掃光，絕大多數民眾瘋搶泡麵、罐頭、米等食品，業者表示雖廠商方說明相關用品未完全缺貨，「但現階段就是供不應求，只能努力出貨。」

另一量販業者愛買則表示，昨日來客數相較3月平均增加1.1倍，尤其北部民眾最為踴躍，晚間6時過後至營業結束前人潮最多，店內貨架上包括泡麵、罐頭、冷凍即食品，乾貨食品最夯，其中，泡麵和罐頭最為熱銷，相較上周三就成長2倍，愛買表示，目前已動員更多人力將貨架補齊，也會密切賣場商品供貨狀況，並呼籲民眾適度購買。

▲▼全聯衛生紙被搶購，架上幾乎所剩無幾。（圖／記者呂佳賢攝）

▲全聯也有衛生紙被瘋搶情況。（圖／記者呂佳賢攝）

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