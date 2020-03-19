假防疫計程車出沒機場！司機沒戴口罩還喊價　桃機說話了

▲桃園機場防疫計程車。（圖／記者林振民攝）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（19）日零時起限制非台灣籍人士入境，返國台人均須居家檢疫14日，桃園機場一早爆發逃難返國潮，民眾想搭防疫車隊至少要排上3~4小時，尖峰時段人潮擠爆。但網路上卻傳出機場有假冒防疫計程車的事件，對此，桃園機場公司也做出回應。

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▲桃園機場爆逃難返國潮，防疫計程車排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

有網友在PTT上PO文反應，18日在桃園機場出關要找防疫計程車，但卻遇到有人來招攬，自稱自己也是防疫計程車，並經過政府認證，還喊了價，他當下不相信對方，但馬上看到有別的旅客跟著該位司機上車。當時假冒的計程車司機連口罩都沒有戴，「車子很可能沒有消毒，也不會追蹤乘客和對應的司機，如果大家有認識的人要回來也快提醒他們。」

▲桃機「居家檢疫車隊」搭車宣導單。（圖／桃機提供）

對此，桃機表示，根據狀況描述，研判可能是機場黃牛假冒防疫計程車出來攬客，這部分會交由航警局加強巡檢取締。桃機提醒，目前旅客出境後，在開立居家檢疫單時，就會一起發放防疫車隊的宣導DM給旅客，上面就會有清楚的搭車資訊及地圖，現在沿路相關指標也都很清楚，方便旅客找到上車處。

▲防疫計程車內有裝帷幕隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）