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桃機第三航廈優化案通過！總經費增為950億「主航廈114年啟用」

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▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場公司董事會18日拍板通過「第三航站區建設計畫第2次優化修正計畫」，總經費調整為950餘億元，其中主體航廈工程約537億餘元，預計113年北登機廊廳先完工啟用，主航廈114年試營運。桃機公司指出，優化案較原計畫經費增加160億元，其中主體航廈工程經費增約89億元。

桃園國際機場第三航站區建設計畫於104年3月奉行政院核定，其中，航廈主體原編列220餘億元預算，同年11月完成國際競圖標案，完成設計後，107年兩度招標、108年第三度招標均未能順利發包。期間，經費先後增至396億元、448.82億元。

請繼續往下閱讀...

桃機公司表示，由於台商回流、外商在台投資擴廠，以及各項重大建設方興未艾、國內營造廠商量能趨於飽和、缺工情形日盛等原因，第三航廈主體工程流標三次。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈主體工程流標三次。（圖／翻攝自桃園機場官網）

交通部長林佳龍日前要求，機場公司務實檢討建設計畫，隨後，在行政院及交通部協助下，機場公司、總顧問、設計顧問所組成之執行團隊提出取消天窗、保留波浪造形屋頂以及雲頂天花之優化方案，並於今(109)年2月中提出初稿。

桃機公司表示，初稿提出後，經執行團隊審視後，在確保安全、功能、可維護性及維持國門意象等原則下，務實衡量當前市場環境、機場施工特性，重新估價後提出優化修正計畫，於18日董事會通過。

通過後之優化計畫總經費950餘億元，較原計畫增加約160餘億元，其中主體航廈工程經費約537億餘元，增加約89億元。為儘早抒解第一、二航廈營運壓力，將分階段完工。

第一階段於113年先完工啟用北登機廊廳（與原計畫主航廈完工時程接近）；主航廈工期維持52個月，預計114年開始試營運，南登機廊廳則預定於115年初完工。

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