蘋果iOS 13詭異Bug！已卸載App持續消耗流量　關行動網路也沒用

▲當前的iOS 13內有個已經存在數個月的Bug，會不斷消耗手機的網路流量。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

預計蘋果將於今年下半年推出新一代iPhone系列機款，此前iOS 14的Beta版本也釋出並進一步透露許多訊息，不過據外媒透露，當前的iOS 13內有個已經存在數個月的Bug，會不斷消耗手機的網路流量，目前該Bug仍繼續存在於iOS 13.4的Beta版本中。

知名科技自由撰稿人凱利（Gordon Kelly）在《富比世》（Forbes）撰文指出，「蘋果可能給了iPhone使用者們放棄蘋果的理由。」據報導，日前一名讀者向其反映iOS 13內的一個嚴重Bug，會在用戶不知情的情況下持續消耗網路流量。據一些用戶說法，該問題已持續數個月，即便關閉行動網路也無法解決，唯一的方法就是將iPhone關機。

相關問題也在iOS 13.4 Beta版中被發現。最嚴重的情況，有用戶因此被消耗了超過50GB的網路流量，使電信商主動聯繫用戶了解詳情。且一些用戶嘗試刪除App後，發現這些被刪除的App仍在或大或小地消耗網路流量。

目前類似狀況在多個論壇上都有用戶反映，包括Reddit及蘋果支援等，影響範圍遍及每個iOS 13系統版本，包括最新的iOS 13.3.1。

用戶可從iPhone的【設定】→【行動服務】下拉至【行動數據】欄位，即可看見「已解除安裝的App」項目所消耗的網路流量。

根據受影響用戶的說法，蘋果似乎已意識到該問題一段時間了，「蘋果支援部門表示，自1月份已知曉該問題，...但沒有提出預計會解決該問題的時間，也沒有解釋這些流量的去向，或他們會不會因這些流量損失補償用戶。」

該名用戶表示，「我跟Verizon提過這件事，他們說這些流量被歸類在影音類別，但這只是因為它使用的通常是與這些服務相關的網路端口。」他指出，自己在2天的旅行中大多時間都關閉了行動網路，但「已解除安裝的App」的流量統計還是有所上升，「因此我不得不升級流量合約，以免超出限額。」

目前除了等待iOS更新外，沒有其他方法可解決該問題，而據外媒報導，蘋果回應稱已知曉該問題正在努力修復，但並未提供具體的時程。