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iPhone 9 Plus現蹤！iOS 14程式碼洩密　平價機有大螢幕版本

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▲▼iPhone 8及iPhone 8 Plus。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone 9及iPhone 9 Plus將分別用來替代iPhone 8及iPhone 8 Plus。圖為iPhone 8系列。（圖／取自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

外界預期，蘋果將於今年春季推出新一代平價iPhone，而據外媒稍早最新消息透露，除了原先外界預期的4.7吋iPhone 9（暫稱）外，還將有一款搭載5.5吋螢幕、配備Touch ID的的「iPhone 9 Plus」。

科技網站《9to5Mac》此前已在iOS 14程式碼中發現許多蘋果新產品資訊，而稍早前又在其中發現螢幕更大的「iPhone 9 Plus」，這是首次有證據顯示平價機款有大螢幕版本。iPhone 9及iPhone 9 Plus將分別用來替代iPhone 8及iPhone 8 Plus。

iPhone 9及iPhone 9 Plus兩機款分別有著4.7吋及5.5吋LCD螢幕，及配備Touch ID功能的實體Home鍵。規格方面，則搭載A13 Bionic處理器，與iPhone 11和iPhone 11 Pro相同，這對目前仍在使用iPhone 6、iPhone 7等較舊型號的用戶來說應更據吸引力。

而新功能方面，iPhone 9系列預計具備Apple Pay的「Express Transit」（快速交通）功能，部分舊iPhone機款並不具備該功能。此外，iPhone 9系列也將能夠在後台掃描NFC標籤，目前具備該功能的機款僅有iPhone XR、iPhone XS系列及iPhone 11系列。

值得注意的是，目前媒體及市場普遍將該平價機款稱作「iPhone 9」或「iPhone SE 2」，但這仍只是代稱，確切名稱仍待蘋果正式發布該機款才可得知。而鑒於蘋果春季發表會因新冠疫情推遲，目前預期該平價機款將直接於官網上架，預計售價則為399美元（約台幣12,000元）。配色方面，則會有黑、藍、粉紅三色，其中藍色應會作為今年的特殊色款。

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