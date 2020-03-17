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《財富》評選「百大現代最偉大設計」　iPhone奪冠、蘋果8產品上榜

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▲▼賈伯斯（Steve Jobs）。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone改變了人們的生活。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

優秀的設計讓我們的生活變得更加簡單，《財富》雜誌（Fortune）與伊利諾理工學院（IIT）合作，評選出「現代最偉大設計」，在100款上榜設計中，蘋果的產品就佔了其中8個名次，其中智慧型手機iPhone及個人電腦麥金塔（Macintosh）分別名列榜單的第1、第2名。

1959年，《財富》雜誌首度與IIT設計研究所所長多布林（Jay Doblin）編制「百大最佳設計」排行榜，其主要是經由對100位當代最頂尖的設計師、建築師和及設計教師所進行的調查所編撰的。為紀念該榜單60周年，《財富》再次與IIT設計所長威爾（Denis Weil）合作重新展開調查，盡可能地遵循多布林的方式，對教育工作者、有影響力的人、設計師和企業設計團隊進行調查，經過一年多的規劃、調查與合併，編制了這份全新的「現代最偉大設計」排行。

其中，蘋果iPhone榮登為該榜的第一名。據《財富》說法，其受訪者並未對iPhone的外型設計多加著墨，但該設備確實改變了人們的生活及人與人之間的交流方式。2007年賈伯斯（Steve Jobs）以「3個設備」來介紹iPhone，分別是iPod、電話及網路通訊器，但就現在來看，賈伯斯自己也低估了這項產品。目前，蘋果在全球已出售超過20億支iPhone，蘋果也透過這項設備成為全球最有價值的公司之一。

蘋果其他上榜的產品還包括1984年設計的麥金塔（第2名）、2001年的iPod（第10名）、2006年的MacBook Pro（第14名）、應用程式商店App Store（第22名）、iOS系統（第29名）、Apple Watch（第46名）、Apple Pay（第64名）。

▲▼google，搜尋引擎，被遺忘權，網路搜尋。（圖／pixabay）

▲Google搜尋也上榜。（圖／pixabay）

此外，Google搜索引擎作為「通往訊息世界的簡約入口」排行第3名；Sony Walkman TPS-L2隨身聽「改變了聽音樂的概念。」排行第5名；Uber「顛覆了整個行業，並發展了我們今天的出行方式」排行第7名； Netflix「開啟串流影音新時代」排行第8名；Google地圖「改變了我們與環境的關係」排行第11名。

其他上榜者還包括：寶麗來SX-70拍立得相機（第17名）、特斯拉Model S（第18名）、Nokia 3210（第19名）、Spotify（第23名）、Airbnb（第26名）、WeChat（第31名）、Skype（第34名）、Facebook（第40名）、超級瑪利歐兄弟（第44名）、微軟Office（第50名）...等。

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